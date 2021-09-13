香港女性預期壽命比男性高　退休儲備卻少約10%

人均壽命愈來愈長，根據香港政府統計處的《香港人口推算2020-2069》報告，女性的平均預期壽命一直比男性高。不過投資管理公司富達國際《全球女性投資理財報告》卻顯示，香港女性的退休儲備比男性少約10%，而世界上各地的女性亦面對相同的情況。

富達調查發現，女性的主要儲蓄障礙，是因為她們缺乏足夠資金用作退休儲蓄、不了解儲蓄方法，或無暇了解儲蓄的重要性。該行認為，人類愈趨長壽，人生規劃延長至一百歲或會成為新趨勢，大眾應思考如何調節退休生活模式，讓其在長壽時代的生活質素能提升，建議將每10年定為一個階段，針對每個階段制定目標。同時提醒，退休前除了儲蓄足夠資金外，亦需要學習投資理財，以及了解退休前或後的投資選擇。

退休是一個長遠的人生目標，該行建議，大眾應從25歲起，每年至少儲蓄20%的稅前收入作退休用途，當中並不包括10%的強積金供款，並定期檢視儲蓄進度目標，如30歲時應以當時每年收入的2倍為儲蓄目標；40歲時增至5倍；50歲時增至8倍；60歲時增至11倍；務求於65歲時達到年薪12倍目標。與此同時，亦可以考慮每月把入息的1%額外投入退休儲蓄計劃，例如特別自願性供款(SVC)及可扣稅自願性供款(TVC)等，由小額儲蓄開始，透過複息效應日積月累達致可觀回報。

此外，如何令退休儲蓄更耐用亦是重要一環。富達提到，大眾退休後，可根據通脹進行調整，每年從儲蓄儲備提取不超過4.1% 的退休資金。不過，大眾也可考慮增加退休生活彈性，例如退休後保持兼職工作，維持收入仍平衡生活。「退而不休」的模式不但可增添生活趣味，更有助與時並進以及維持退休後的生活質素。