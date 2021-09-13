千萬元以下放盤受捧　MALIBU一房破頂　天寰吸7組客睇樓

剛性需求推動，樓價1,000萬元或以下可承做最多8成樓按單位最受追捧。將軍澳MALIBU呎價一個月內兩度破頂，一房戶每呎逾2.22萬元轉手，再創項目標準戶最高紀錄。

美聯林浩德稱，上址為3A座高層D室，實用面積約369方呎，望海景，獲用家斥資820萬元承接，做價創日出康城一房戶新高，呎價約22,222元。同類型單位上月中售815萬元為對上紀錄。

同區LP6錄再錄二手承接。該行林振聲表示，屋苑2座中層G室兩房戶，實用面積約500方呎，辣招期滿後叫價950萬元放售，即獲外區上車客以920萬元購入，呎價約1.84萬元，約3年升值約31%。

啟德同類物業更被搶購。中原施蒂文指出，天寰天海匯3座低層E室兩房戶，實用面積約432方呎，叫價990萬元，因開價低於1,000萬元，即獲7組客排隊睇樓，放盤不足24小時，終售998萬元，呎價約23,102元。

藍籌屋苑方面，太陽物業宏惠強表示，紅磡黃埔花園連錄3宗1,000萬元的三房戶成交個案，包括1期2座低層B室，實用面積約777方呎，呎價約12,870元。

業界仍看好後市發展，萊坊表示，近月失業率持續下跌，經濟從低谷反彈，截至7月底，樓價已漲約4.3%，如多升2%，物業經濟周期將全面進入增長。該行預測全年樓價可上升約8%。