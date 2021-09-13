淘大花園兩房以648萬元售出　業主微賺離場

儘管樓價升勢持續，但部分近年高位入市的業主，現沽貨「無肉食」，牛頭角淘大花園兩房以648萬元售出，單位3年只升值約8%，扣除使費料原業主僅微賺離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣5座高層H室，實用面積約314方呎，一房間隔，屬屋苑罕有細單位放盤，叫價約770萬元，議價後以740萬元成交，呎價約23,567元，買家為同區上車客。

●鰂魚涌康怡花園P座中層5室，實用面積約490方呎，兩房間隔，以977萬元成交，呎價約19,939元。原業主於1997年10月以約505萬元購入單位，持貨約24年帳面獲利約472萬元，物業升值約93.5%。

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九龍區

●牛頭角淘大花園本月暫成交6宗，其中L座中層2室，實用面積約356方呎，兩房間隔，一名外區年輕客睇好後市，議價一星期終以648萬元購入單位，呎價約18,202元。原業主於2018年7月以600萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約48萬元，升值約8%，扣除使費料僅微賺。

●奧運站凱帆軒3座高層G室，實用面積約432方呎，兩房間隔，以975萬元成交，呎價約22,569元。新買家為外區新婚客，原業主於2003年以174.2萬元購入單位，持貨18年，現沽貨帳面獲利800.8萬元離場，單位期內大幅升值約4.6倍。

●深水埗萬邦大廈極低層D室，實用面積約245方呎，兩房間隔，原叫價398萬元，減價12萬元或約3%，以386萬元沽出，呎價約15,755元。

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新界區

●馬鞍山天宇海7A座中層D室，實用面積約733方呎，三房連套房間隔，日前以1,048萬元易手，呎價約14,297元。原業主於2010年以547萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約501萬元，升值約91.6%。

●火炭銀禧花園2座高層C室，實用面積約414方呎，兩房間隔，日前以668萬元易手，呎價約16,135元。單位2015年買入價約550萬元，至今升值約21.5%。

●粉嶺碧湖花園錄本月首宗成交，屋苑7座中層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，議價後以562萬元售出，呎價約14,050元。原業主於2014年以299萬元購入上址，持貨17年帳面獲利263萬元。

●將軍澳峻瀅3座中高層F室，實用面積約499方呎，兩房間隔，獲首置買家以805萬元承接，呎價約16,132元。原業主於2012年7月以377.2萬元購入單位，現轉售帳面獲利427.8萬元。

●荃灣荃景花園5座低層A室，實用面積約495方呎，兩房間隔，早前開價約650萬元放售，不開放睇樓，由於價格相宜，有外區客帶票與業主議價，原業主有見買家具誠意，簽約時開放單位予其睇樓，最終成交價600萬元，呎價約12,121元。

●元朗尚悅本月累錄10宗成交，逼近上月全月水平，區內尚悅2座高層A室，實用面積約435方呎，兩房間隔，以650萬元零議價沽出，呎價約14,943元。