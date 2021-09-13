港九新盤混戰　紅磡單幢項目超購24倍

兩個市區單幢新盤同時部署推售，其中九龍區單幢項目加推新價單盡推餘下單位，港島區亦有同類項目認購反應踴躍，兩盤均有機會本周進行首輪銷售。

●曼翹全數推出130伙價單 超額認購逾24.3倍

桂洪集團董事凌俊偉表示，旗下紅磡單幢項目曼翹上周登場後受市場追捧，周一(13日)乘勢推出價單第3號，盡推餘下67伙，折實平均呎價約24,819元。全盤130伙已全數推出價單，而截至周一下午6時，項目累收逾3,300個認購登記，超額認購逾24.3倍。

價單第3號包括32個開放式單位、31個標準一房單位、以及4個特色單位，實用面積186至334方呎，扣除最高折扣18%後，折實價435.6萬元至908.2萬元，呎價22,860至28,016元。以價單售價計算，新推單位總值約4.4億元，料本周內推出全數130個單位發售。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，新推價單最低價單位為15樓C單位，實用面積186方呎，開放式戶型，折實呎價23,419元。由於是次價單涵蓋特色單位、以及中高層至高層單位，撇除景觀、樓層及特色單位等因素，較上一張價單輕微加價約2%。

●恒地THE HOLBORN最快本周末進行首輪推售

●THE HENLEY III暫錄1124票登記 超額認購約13倍

該盤第3號價單涵蓋開放式至三房單位，實用面積229至778方呎，扣除最高折扣5%優惠，折實售價由615.98萬元至2,543.24萬元，折實呎價25,631元至34,059元，折實平均呎價28,803元。

●迎海複式單位以5503.8萬元沽出

●緹山招標售出1伙 成交價8151萬元