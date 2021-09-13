美擬向富人「開刀」加企業稅　料稅收年增14萬億填氹

正當中國提倡透過加大稅收等進行「第三次財富分配」促進「共同富裕」，引來市場疑慮甚至「詐型」之際，接連推出天量財政刺激政策抗疫的美國也頭痛怎樣「埋單」。據報民主黨籍的眾議員建議將企業稅率調高至26.5%，並計劃提高年收入超過500萬美元富人的入息稅，預計向企業和富人「開刀」後每年可為聯邦政府開拓1.9萬億美元（約14.82萬億港元）的收入，助政府的巨額赤字填氹！

這次加稅爭論之所以矚目，原因是前朝特朗普政府將美國企業利得稅率從35%削減至21%，企業慳了不少稅務支出，粉飾盈利，就成為過去幾年美股持續破頂的重要動力來源。預言美股標指今年底前走勢大致橫行的歐資投行法巴指出，撇除中國的政策風險，現時金融市場風險之一就是稅率，因為美國上市公司盈利增長動能已由「優異」減慢至「良好」，況且美國國債孳息率勢將回升。

高盛則估計，若美國把企業利得率提升至25%，並調高美企海外收入的稅率，標指成分股明年盈利將被削去5%。

綜合外媒消息，現時民主黨的聯邦眾議員準備多管齊下向富裕階層開刀，首先是將年收入低於40萬美元的企業利得稅降至3個百分點至18%，把頂級企業利得稅率由目前的21%提高至26.5%，「要高過中國的25%發達國家平均值23.5%」，並將美企海外收入的最低稅率由提高6個百分點至16.5%。上述企業稅率改革綜合起來估計每年開源9,000億美元，比起對年收入500萬美元以上個人提高入息稅3個百分點等等向個人「開刀」所得的1萬億美元略少。

若連同資本增值稅最高升至28.5%、把虛擬貨幣當成一般金融資產納入基稅、給煙草及尼古丁產品加稅、增強稅務執法，並再計及聯邦醫療保險（Medicare）藥價開支變動所節省的費用，以及因為政府開支增加帶來的經濟效益，民主黨人推算其計劃每年可為聯邦政府額外增收2.9萬億美元。

民間組織「負責任聯邦預算委員會」（CRFB）早前估計，聯邦政府本財年單是還息就耗費逾3,000億美元，大約相當於整體收入的9%。財長耶倫早前警告，若國會不批准提高或暫停債務上限讓政府增加借貸，華府下月可能沒錢準時還債。

是次美國議員擬議的企業稅利得稅率26.5%，與總統拜登5月初說過對相關稅率提升至「介乎25至28%」持開放態度的看法契合。可是，民主黨內也有反彈，其中兩名參議員曼希和沃納表明不願企業利得稅率高於25%。現時攙雜「進步派」勢力的民主黨正推動一項價值3.5萬億美元的刺激方案，主打扶貧和應對氣候變化，而在參議院手握「關鍵一票」的曼希日前重申太貴且「不見任何迫切性」，憂慮推高通脹和債務水平，兼削弱美國競爭力。