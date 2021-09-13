虛擬貨幣ETF總資產半年增2倍　南韓要求交易所註冊

雖然虛擬貨幣交易所買賣基金(ETF)仍未獲美國監管當局開綠燈，但卻在加拿大、瑞士、德國、澤西島等地發展興旺。外媒引述顧問公司ETFGI發表報告指出，虛擬貨幣ETF的總資產值由去年底的30億美元，飆至今年6月底的90億美元(約702億港元)，並且用於槓桿及反向交易產品的金額從2019年的790億元，增至現時創紀錄的1,090億美元(約8,502億港元)！

雖然虛擬貨幣ETF近期大受歡迎，但亦有分析員提醒投資者，購買該類產品前，宜先了解其風險。首先數碼資產難以用常理定價，而且在不同國家或地區的買賣價可以很進取，再者，衍生產品附有一定槓桿，在跌市時損失可以很慘重。

另方面，外媒報道，南韓金融服務局(FSC)上周與虛擬資產服務供應商開會，討論本月24日最後註冊日期的事宜。未能滿足監管要求而導致未能正式註冊的虛擬貨幣營運商，需要在本月24日停業，當局要求他們要最少停業7日前通知客戶、向客戶提供30日內取回資產的方法，以及按法例銷毀客戶資料等，以保障投資者。

據了解，註冊要求包括這些服務供應商要同時提供南韓圜或其他法定法幣的交易；又要求他們與當地銀行合作，為客戶開實名戶口。業界預料在現有60間虛擬貨幣營運商中，會有約40間倒閉，引致的損失或逾26億美元(約202.8億港元)。

高麗大學虛擬貨幣研究中心教授Kim Hyoung-joon預料，南韓小型交易所大規模關閉，將導致42種多數以韓圜交易、所謂的「泡菜幣(kimchi coins)」被消除。

根據交易平台CryptoCompare數據顯示，截至9月13日晚上11時許，虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)跌7.42%，曾低見每枚43,409美元。