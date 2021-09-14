東方日報B1：螞蟻拆骨　網貸剝離支付寶

螞蟻加深整改及密集監管整頓消息拖累阿里股價周一(13日)曾瀉6.55%，收挫4.22%，報160.8元。

其實把「花唄」和「借唄」從支付寶斷開成獨立應用程式(App)本是人行整改方向之一，螞蟻6月已計劃把「花唄」等金融相關業務整合至新公司。惟這兩項消費信貸業務一直建基在支付寶平台「流量引導」上，獨立分拆後意味用戶要脫離支付寶，用起來變得迂迴，或減緩貸款業務增長。資料顯示，去年上半年螞蟻的貸款業務收入達285.86億元人民幣，佔整體收入39.4%。

早前有報道指，螞蟻擬與多家政府背景企業，合資成立新信用評分公司，共享用戶數據，螞蟻的股權僅35%，逾50%股權由國資掌控，最新消息是螞蟻要將用戶的信用評級數據，轉移一家有國資背景合資企業，減少其借助用數據實現壟斷的可能。

螞蟻一直透過旗下「第三方」信用評估及管理機構「芝麻信用」為個人及中小企評分，坐擁大量消費數據。

英媒報道引述人行前官員指，螞蟻仍會對新合資公司的運作擁有很大話事權，因與螞蟻於合資公司持股比重一樣的浙江省旅遊投資集團對信用評分一無所知，當局引入浙江地方國資已考慮阿里系與浙江省的互信。惟螞蟻高層擔心或失去對其控制權，且數據不再是獨家或拖低毛利。

英媒引述監管機構相關人士稱︰「政府認為大型科技公司的壟斷力量來自對數據控制，應予結束。」人行貨幣政策委員會委員蔡昉直言，內地應加大控制科技公司擴張，因互聯網平台的發展會產生「贏者通吃」現象，加劇不平等並拖累經濟。

蔡氏續指，反壟斷監管將提高生產率，有助中國長期經濟增長。中國現時在更高的發展階段，政府要採取更多行動來加強企業間的競爭並防止壟斷。互聯網公司更容易出現壟斷，因科技公司有更龐大的體量、更堅厚的進入障礙、更嚴重的訊息不對稱等。因此，從促進競爭和創新以及保護消費者權益等出發，防止和打破壟斷任務不容掉以輕心。

券商富瑞指，從4層面關注新規落實後的細節及影響等，包括用戶體驗、公平競爭、數據安全及是否對所有平台一視同仁等。取消屏蔽連結後，對阿里網店商家而言，可降低獲取流量成本、改善營運效率等；消費者亦可跨平台網購。關鍵是防止詐騙及惡意連結，免損用戶體驗。