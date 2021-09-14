美股道指收漲261點　結束5連跌

美國股市周一(13日)個別發展，道指收報34,869點，升261點或0.76%，結束5日連跌；標指收報4,468點，升10點或0.23%；納指收報15,105點，跌9點或0.07%。

瑞銀策略師Keith Parker表示，疫苗推展加上免疫群組，意味新冠確診個案最終會下降，有助經濟全面重啟和相關開支增加。他給予標指年底目標4,650點，較上周五收市有約4%上升空間。

市場聚焦通脹及零售銷售數據，其中經濟學家普遍預計，周二的美國8月消費者價格指數(CPI)將按年上漲5.3%。 7月份的CPI按年漲幅為5.4%，創10多年新高。

IG Market分析師Kyle Rodda表示，有一種觀點認為，如果通脹真的失控，聯儲局將被迫採取控制措施，那麼該機構縮減購債的速度會更快、加息時間將早於預期。

周四美國商務部將公布8月零售銷售數據。分析人士認為，這份數據將顯示物價上漲與新冠德爾塔變異毒株的迅速傳播對消費者開支的影響。

其他個股方面，維珍銀河押後首次商業研究太空任務，因供應商警告控制系統的零件有潛在缺陷，股價收挫3.58%。

遊戲開發商Epic Games將就蘋果公司(Apple Inc.)並非非法壟斷企業作出上訴，Apple股價收市升0.39%。

不過，德銀調查顯示，58%受訪全球專業人士預期全球股市年底前將出現5%至10%的回調，10%受訪者預期調整幅度將大於10%；相反地，只有31%受訪者預期不會出現回調。新冠疫情仍是受訪者首要疑慮，其次是通脹較預期高，主要憂慮若物價更長時間維持高企，可能促使央行更快速收水，繼而影響金融市場。