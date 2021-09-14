美收緊SPAC監管！楊聖武掌舵港科企Prenetics上市風險高

楊聖武出任首席執行官的Prenetics擬以SPAC方式「借殼」在美上市，投資者宜注意風險。

今年次季以來，美國證券監管機構加大對特殊目的收購公司(SPAC)的監管，致使SPAC投資熱潮冷卻，不少SPAC公司股價已大走樣。正當美國SPAC市場如明日黃花，香港科創企業Prenetics卻選擇此時赴美以SPAC方式借殼上市。市場人士認為，如此逆水行舟，一來難獲好的估值，二來涉及的監管風險備受外界質疑，難說服投資者參與，只怕無論如何落力吹噓，都是「煲冇米粥」！

去年美國SPAC上市潮狂熱，吸引了創紀錄的800億美元資金之後，今年初熱潮到達頂峰，招來不少金融界名人例如「末日博士」魯比尼點名批評，GMO資產管理聯席創始人Jeremy Grantham更直指，SPAC的投機性極高，在大冧市來臨之前，相關股份將會率先崩盤。果然，SPAC市場的「狂舞亂飛」現象，最終惹來當地監管機構出手整治。

今年4月，美國證券交易委員會(SEC)落實加強SPAC的監管，包括修訂對SPAC公司的會計指引，並關注銀行在同一筆交易中擔任承銷商和顧問時可能產生的利益衝突，更明確警告投資者，要小心這類SPAC公司以名人參與作為招徠，矛頭直指股價大幅波動的網上博彩股DraftKings，令投資者開始對SPAC的上市模式起戒心。

上周四一個由公司高管和學者組成，關於美國SPAC監管的諮詢小組就建議，SEC應對SPAC行業進行分析並公布結果，且應對SPAC的上市進行「更密集的監管」。

受到監管風險上升的打擊，非但SPAC申請大受影響，更觸發不少相關股份遭洗倉，整體SPAC公司市值已較高位蒸發約750億美元(約5,850億港元)。市場氣氛逆轉，無疑會令投資者面對SPAC公司上市後股價劇烈波動的風險。此外，由於美國容許集體訴訟，公司上市後或須面對因帳目等問題而被控告索償的可能，亦令投資者對SPAC公司卻步。

外媒報道，由楊聖武(Danny Yeung)出任首席執行官、從事基因測試及數碼保健的科創企業Prenetics，擬與一家今年5月在美上市的SPAC公司──Artisan Acquisition合併「借殼」在美上市。據美國法例，Artisan在上市起計有24個月物色資產的空窗期。惟消息曝光後，Artisan的股價似未受刺激，目前仍處於招股價10美元以下水平。

有市場人士認為，這一則反映市場關注SPAC市場所面對的監管風險，二則反映市場對這家創科公司的收益前景及估值水平存在疑問，投資者宜注意風險，免接下燙手山芋。