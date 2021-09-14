陳正犖：提升投資組合質素　應對市場波動

美股近日錄得逾半年以來最長跌勢，中資股繼續波動，市場猜測環球股市是否隨時出現急劇調整。筆者認為，過往12個月環球股票累積回報已逾三成，當經濟復甦接近中期階段並步向成熟，市場波動或更頻密，投資者難免有戒心，但只要仔細評估背後宏觀大勢，適當調整部署自然可延續整個組合的長遠回報。

首先，目前環球PMI減慢，產出逐步恢復至疫情前水平，大家要有心理準備，經濟增長可能會放緩，但不是在2022年停止。儘管出現新一波疫情，但周期股比重較高市場未見受大影響，像英國股市，當中59%市值由周期股組成，受疫情拖累造成的跌幅，似乎一波較一波弱。隨着疫苗接種繼續在全球推進，可以合理地預期疫情可能只構成市場滋擾，不太影響中期的基本經濟和市場假設。

第二，在金融壓抑的世界中，全球央行政策維持寬鬆，即使加息，幅度料落後於通脹，股票以外的其他選擇估值仍然昂貴。雖然聯儲局正朝着緊縮邁出小步，料聯儲局將保持廣泛寬鬆，並致力於改善就業狀況，同時讓經濟復甦，這將延遲任何關於顯著加息的討論，直到至少明年年中。即使在2020年4月以來，股市未出現太深調整，許多持有現金觀察通脹指標上升的投資者，已經選擇迅速入市。目前市場仍充斥大量現金，正觀望等待下一個切入點，預計這種「逢低買入」的心態將在中期內持續存在，直到利率顯著上升。

估值方面，按延伸市盈率計算，美國以外市場股票仍然比美國股票便宜得多，這與90年代末大多數環球股票以極端估值交易的情況明顯不同。美國股票估值亦未必令人擔憂，因為其股息率較債息率有溢價，差距優勢仍略高於1995年以來平均水平。再者，2022年美國企業盈利預期將再增長10至15%，如果股市升幅料趨溫和，配合明年盈利穩健，有望使估值從高位回落。

美國和環球股市明年或繼續提供單位數正回報。投資者應在核心投資組合中提升質素，策略性地雙線部署長期增長型股份及受益於收益率曲線變陡的價值型股票。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖