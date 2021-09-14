道指升261點　紐油漲1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報92.61；港匯見7.7795；離岸人民幣(CNH)報6.4399；美元兌日圓處109.99；歐元企1.1811，英鎊報1.3839。金價報1,792.86美元。布油報73.65美元，紐油企70.59美元。比特幣報4.49萬美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●道指收報34,869點，升261點或0.76%，結束5日連跌；標指收報4,468點，升10點或0.23%；納指收報15,105點，跌9點或0.07%。

●美國連鎖超市沃爾瑪周一(13日)緊急發聲明，澄清沒有跟虛擬貨幣萊特幣(Litecoin)建立合作關係。萊特幣價格一度急升3成，但受該聲明影響，萊特幣隨即打回原形，猶如坐過山車。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報25,839點，升25點或0.1%。

●即月恒生指數夜期收報25,827點，升42點，高水13點，成交13,899張。

●紐約12月期金收報每安士1,794.4美元，升0.1%。

●紐約10月期油收報每桶70.45美元，升73美仙或1.05%；布蘭特11月期油收報每桶73.51美元，升59美仙或0.81%。

●海岬型船運價指數漲813點或14.6%，報6,380點，為2009年以來最高水平，日均獲利增加6,736美元，至52,908美元。

●英國富時100指數收報7,068點，升39點或0.56%；法國CAC指數收報6,676點，升13點或0.2%；德國DAX指數收報15,701點，升91點或0.59%。

●紐約聯儲銀行最新公布的8月份消費者預期調查顯示，未來一年通脹預測中位數按月升約0.34個百分點，至5.18%，為連續第10個月增長，創出2013年有紀錄以來的新高。未來3年的通脹中位數預測亦達到4%，同創新高。

●外媒引述顧問公司ETFGI發表報告指出，虛擬貨幣ETF的總資產值由去年底的30億美元，飆至今年6月底的90億美元(約702億港元)，並且用於槓桿及反向交易產品的金額從2019年的790億元，增至現時創紀錄的1,090億美元(約8,502億港元)。