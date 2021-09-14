中國恒大賣產無進展　預期9月內房銷售持續大降

另外，集團於今年6至8月的物業合約銷售金額呈下降趨勢，而9月通常是中國房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞報道嚴重影響潛在購房者信心，公司預期9月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

此外，集團的兩家子公司未能按期履行為第三方發行理財產品提供的擔保義務，相關金額約為9.34億元人民幣。公司正在積極與發行人和投資人進行協商以期達成一致同意的還款安排。

為緩解流動性問題，集團將調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產(包括但不限於投資物業、酒店及其他物業)及引入投資者增加集團及附屬公司股本。公司將密切關注上述措施的進展，適時向市場公布有關重大進展。

另董事會宣布，已聘任華利安諾基(中國)及鐘港資本為集團聯席財務顧問。聯席財務顧問會與公司共同評估公司目前的資本架構、研究流動性情況、探索所有可行方案以緩解目前的流動性問題，爭取盡快達成對所有利益相關方最優的解決方案。