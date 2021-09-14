中國銀河國際：建築板塊受惠基建需求

2021年上半年建築行業公司錄得高速增長，期內，整個行業的營收達到35,493.88億元人民幣(下同)，按年增長34.2%，母公司淨利潤為947.8億元，按年增長37.29%，扣除歸屬於母公司的純利為869.96億元，按年增長37.89%。

2021年上半年度，建築行業毛利率和純利率分別為10.34%及2.4%，按年分別下跌0.56個百分點及上升0.02個百分點。建築行業8大央企實現收入達到28,292.99億元，按年增長29.58%，佔整體淨利潤80.57%，母公司應佔利潤737.83億元，按年增長31.64%，佔整體78.41%。在所有行業中，建築裝飾行業是建築板塊收入規模最大的行業，其營收增速排在第13位，位於中上區間。

8月份，建築業生產活動有所加快，商務活動指數為60.5%，較上周高3.0個百分點，重返高位景氣區間。其中，土木工程建築商務活動指數為60.8%，較上月高出6.4個百分點，從市場需求和用工情況看來，新訂單指數和從業人員指數均位於擴張區間，表明建築業新簽訂單合同量和企業用工有所增加。

「十四五」規劃指出，要加強基建補短板，推進新基建建設，實施關鍵領域重大基建項目建設。2021年1至7月，內地廣義基建投資同比增長4.19%，預計全年基建投資有望保持中等增速，裝配式建築受到政策支持，至2026年裝配式建築佔比可望達到30%，裝配式建築當前滲透率低，未來發展空間大。「十四五」規劃提出，須大力發展綠色建築，「碳中和」及「碳達峰」成為政策關注焦點。

8大建築央企的新簽訂單市場佔有率由2013年的24.38%，提升至2020年的34.49%，建築行業集中度有望繼續提升，建築指數的市盈率為9.21倍，10年期歷史中位數為8.71倍，現時估值離平均數不遠，安全邊際高。當然，行業仍存在一些風險，包括地產固定資產投資可能下滑、部分公司應收帳回款不及預期、新簽訂單不及預期等風險。

建議關注基建、地產竣工端、裝配建築、綠色建築、碳中和等領域的投資機會，推薦中國鐵建、中國建築、中國交建、中國中鐵、中國中冶、中國電建、葛洲壩、中國化學、華設集團、金螳螂等；另外可關注鴻路鋼構、上海建工、隧道股份、中鋼國際、四川路橋、中衡設計等。

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