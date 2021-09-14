盧楚仁：歐元政經隱患漸漸浮現

歐洲央行行長拉加德上周四議息會議後表示，每月200億歐元的資產購買計劃維持不變，而1.85萬億歐元緊急抗疫購債計劃，將至少持續至2022年3月底，但將會溫和放慢緊急抗疫購債計劃的買債速度。

歐央行此舉，總算向市場釋放了一隻小鷹。基本上，今次拉加德完全抄襲美國聯儲局主席鮑威爾的做法，實行將退市的鷹派行動包裝成鴿派化，希望藉此穩定歐洲的金融市場。故此，歐元匯價沒有因為歐央行所謂退市而上升，反而有所回落。

另一方面，美國上星期所公布的一系列生產物價數據均全面升溫，並創下11年最大的升幅。美國通脹惡化，亦帶動了美國10年期國債孳息率向上，從而帶動美匯指數向好，這些都是歐元無力回升的主要原因。

基於聯儲局在9月22日議息會議可能宣布退時間表的大前提下，再加上金融市場已經開始熱炒聯儲局會在11月宣布減少買債，目標在明年中完成及結束量化寬鬆，相信短期美匯指數有機會已經見底回升。

另一邊廂，9月26日德國將會舉行全國大選，現在選情極為不明朗，原因是沒有一個政黨有絕對優勢，甚至乎執政的基民盟為首的聯合政黨支持度已經落後於其他政黨。德國民調機構Forsa在9月7日發表的調查顯示，在野的德國社民黨的支持度，在上月大幅上升7個百分點至25%，反而執政的基民盟聯合政黨則跌至19%，緊隨其後的是綠黨有17%。相信德國選舉前後的不明朗因素下，有機會令歐元出現劇烈震盪，故此在未來一兩周，歐元有一定沽壓。

獨立外匯商品分析師 盧楚仁