古洞北部分商地擬改劃住宅　陳茂波：有助解決中短期需要

內地近日公開發布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，及《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，就支持橫琴粵澳深度合作區發展、推動前海合作區全面深化改革開放作出重要部署。財政司司長陳茂波接受傳媒訪問時表示，為了讓兩地更好對接，港府會重新檢視整個邊境一帶的土地，引入可供發展不同產業的工商業用地，方便企業日後在港深兩地之間落戶，而原本已在洪水橋和古洞北/粉嶺北發展區內預留的一些商業用地，則可改作住宅用途。

陳解釋，本港早年發展一直集中在港島和九龍，直至後來才開始發展新界，故港府近年積極在古洞北/粉嶺北開拓新發展區，認為兩個新發展區擁有完善的交通配套，發展住宅會有較大優勢，加上可以較快釋出，改變用途有助解決中短期的房屋需要。此外，他指當局亦在新界北選定3個具發展潛力範圍。他預期，香港與深圳和之間的合作未來會更加頻繁，需要沿着深圳和香港之間的新界北部，尤其是鄰近邊境的地方，物色可供發展的土地，除了用作發展住宅，更重要是作工商業用途。

他強調，位於邊境附近的部分土地過往不作發展，除了屬禁區範圍，也是由於個別用地生態價值較高，在研究過程中若發現生態較為敏感的用地，如魚塘及濕地，或處於候鳥飛行路徑之上的用地，會投放資源做好保育。