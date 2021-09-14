林嘉麒：港股市場再添風險

恒指上周曾一度反彈至50天線附近水平，惟投資者近日憂慮美國經濟增長放緩，但同時通脹將持續上升，美股高位乏力。再加上內地監管當局未手軟，監管消息繼續困擾大市，最新有工信部舉行了「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，會上提出即時通訊軟件的合規標準。

另一方面，令筆者關注的是有關深滬通的「假外資」的消息，未知日後會否繼續發酵。8月20日恒指一度低見24,581點那天開始，北上資金一直在增加，在此之後的15個交易日當中，僅有一個交易日是淨賣出，總計淨買入金額近600億元人民幣(下同)，總成交金額高達2.2萬億元。

不過，同一時段，美股三大指數走弱明顯較弱。「外資」的反常，引來了一些小道消息。有指近日有兩家百億級內地的量化私募大戶，在香港進行了5倍槓桿配資，運用多空策略，在A股市場頻繁操作，而且收益豐厚，規模擴展的速度也很快。由於在香港資金融資成本利率是低於2%，除了遠低於內地利率外，槓桿比率水平亦遠高內地兩融。

究竟是真是假？首先，從美股加上美元走勢去看，近幾個星期美股偏軟而美元反彈時，亦見北水持續淨流入，其連續性歷史罕見。另外，從策略框架來看，2020年9月底，監管層面發布外資投資指引，從同年11月1日起，除原有品種外，合格境外投資者可投資於存託憑證、股票期權、政府支持債券等；同時，允許合格境外投資者參與融資融券交易、轉融通證券出借交易、債券回購交易，以及股指期貨交易。

從這個層面可以看出，外資進行量化交易的基礎是完全存在的。事實上，時間上也非常脗合。從去年11月開始計，距離至今大約是半年多時間，與香港證監會申請牌照所需要的時間相若。行內人亦有指，近日有不少新成立的資產管理公司，大多是家族辦公室(Family Office)紛紛挖角找人，儘管每間行要人不多，但明顯較以往火熱。不過，最新可審視的香港證監會數據只去到6月底，未知7月開始持牌法團或註冊金融機構數目有否大幅增長，要得到進一步的證實惟有留待9月份後的統計數據了。

理論上，A股好、港股好。何況更多資金聚集在香港，香港金融市場也會更蓬勃。不過，「水能載舟，亦能覆舟」，高槓桿同時存在更大的潛在風險，一旦市場大幅波動，或會引發系統性暴跌風險。今年7月，持有中概股的外資對沖基金也因中概股暴跌而出現爆倉，進而導致市場出現系統性大跌。

作為散戶，要有心理準備，港股日後波動不單止受外資美股的槓桿風險影響，日後A股的波動會對港股的影響比從前更大。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)