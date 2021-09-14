港股好淡爭持 騰訊倒升1% 恒大汽車急瀉

港股高開13點後缺乏方向，恒生指數曾倒跌177點，低見25,636點後回順，暫於25,800點水平上落。國企指數跌30點；科技指數靠穩，主板成交450億港元。

大型科網股個別發展，騰訊倒升近1%支撐大市；京東集團升1.3%；快手升1.8%重上「紅底」；小米集團升0.4%；阿里巴巴跌0.4%；美團跌0.3%。

其他重磅股方面，友邦保險及香港交易所升1%合力撐市；中國移動升0.2%；滙豐控股倒跌0.6%；中國平安跌0.7%；建設銀行跌0.8%。

恒大系繼續成大市焦點，中國恒大跌6.8%；恒大汽車急瀉14%；恒大物業跌5.2%；恒騰網絡跌4.6%。

【09:20】港股缺乏方向 騰訊偏軟 恒大續尋底

港股好淡角力，恒生指數開市升13點，報25,827點；國企指數高開7點，報9,245點；科技指數升26點，報6,621點。

大型科網股窄幅上落，騰訊跌0.3%；阿里巴巴跌0.2%；美團無起跌；小米集團升0.4%；京東集團升1.5%。

恒大系繼續尋底，中國恒大跌4.4%報3.22港元；恒大物業跌4.1%報4.39元；恒大汽車跌2.9%報5元。中國恒大公布，出售恒大物業及恒大汽車股份未有進展，另預期9月內地物業合約銷售持續大幅下降。