【瑞通推介】阿里續考驗160元支持　即市資金博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指周一(13日)收報34,869點，升261點或0.8%，結束5日跌勢；納指則微跌。恒指周一最多挫635點，一度低見25,570點，全日收報25,813點，跌392點或1.5%，失10天線。周二(14日)早段好淡爭持，先一度觸及25,900點，其後曾跌近180點，低位見25,636點，其後跌幅大為收窄，於25,800點水平徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.1億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.4億元，反映投資者預期後市急挫過後將見反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點。

有傳內地擬分拆螞蟻集團的支付寶，並把其貸款業務「花唄」及「借唄」與其他金融業務分開。另報道指工信部提出有關即時通信軟件的合規標準，要求限期內各通訊平台必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施，阿里巴巴指將按照工信部相關要求，與其他平台一起相向而行。阿里巴巴周一曾急挫6.5%，穿157元，全日跌幅收窄至4.2%，收160.8元，連失10天和20天線。周二早段反覆靠穩，曾重上162元。周一有超過2,000萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近60萬元淨流出。

對於工信部啟動互聯網行業的專項整治行動，騰訊控股回應將堅決擁護工信部的決策，在以安全為底線的前提下，分階段分步驟地實施。此外，中國演出行業協會近日發起針對娛樂圈的「自律公約」，獲包括騰訊視頻的14家互聯網平台簽署。連日回購股份的騰訊，周一跌破20天線後獲資金承接，最終收跌2.4%於478元。周二早段曾再回至470元關口見支持，其後轉升，突破480元，技術上廿天線(475元)失而復得。逾5,000萬元在周一淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾1,800萬元淨流出。

美國食品及藥物管理局(FDA)嚴審電子煙產品，加上中港加強監管電子煙，電子煙代工商思摩爾國際周一在大成交下最多急插超過18%，至34元的1個月低位，全日維持15.3%跌幅，收35.25元，兩日累挫近2成。周二早段見喘穩，曾反彈2%，升抵36元。周一有近6.4億元北水淨沽出思摩爾，輪證資金流方面，逾410萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾60萬元淨流出。

染藍後股價高企的李寧，周一迎來較顯著沽壓，曾跌6.3%，低見98.15元，全日收跌4.1%，報100.5元，險守百元關口。有運動員因穿着李寧球鞋而受傷，事件引起回響之餘亦令該款球鞋下架。李寧周二早段再挫逾1%，失99元。周一有逾220萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾40萬元淨流出。

蘋果公司周二舉行發布會，預計將會推出新iPhone。不過上月手機鏡頭出貨量較令市場失望的舜宇光學科技跌勢未止，周一收跌0.7%，報231元，連跌第7日。周二早段最多跌逾2%，低見225元。周一有逾80萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

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