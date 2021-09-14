全球減排成推手　鋰及鈾成市場新寵

通脹憂慮升溫，金屬價格近期漲勢持續，繼銅價破頂後，鋁價亦飆至13年新高。除了銅、鋁、鐵等熟悉的工業用金屬外，在全球減排的推動下，個別較冷門的金屬，其實都正在起飛！

【電動車銷售激增 推升鋰價飆高】

全球推動減排，電動車成新興消費品，各地銷售量激增，其電池的原材料鋰的需求亦急增。全球最大鋰礦消費國中國，庫存正在快速消耗，鋰價躍升至超過3年高位。分析員表示，若新的鋰礦開採速度遲緩，恐影響電動車生產速度，拖慢減排大局。

礦商貿易公司Transamine指出，現在鋰礦供應非常緊張，各方都在激烈爭奪任何現貨。事實上今年以來中國碳酸鋰現貨價格上漲1.7倍，至每噸14.2萬元人民幣，創下2018年4月以來新高價，而在澳洲開採的鋰礦價格今年上漲1.44倍，達每噸990美元。

電動車方興未艾，全球對鋰的需求只會有增無減。顧問機構Rho Motion的數據顯示，今年首7個月全球電動車銷量按年增長1.5倍，至超過300萬輛，單計中國的銷量就約130萬輛。該機構預計，今年全年電動車銷量將達580萬輛。

中國研究機構安泰科(Antaike)表示，中國是最大電動車市場，8月電動車電池的原料碳酸鋰產量較去年同期增長19%，達到接近2萬噸。而Benchmark Mineral Intelligence的數據顯示，鋰需求將大增26.1%，使今年的市場缺口達到1萬噸。

【鈾礦股上漲 Cameco成美國散戶新歡】

Reddit論壇wallstreetbets討論版上，散戶近期積極地討論加拿大鈾生產商卡梅科(Cameco)，該公司成為第三大熱門公司，僅次於蘋果和阿里巴巴。上周散戶積極討論「鈾礦股中是否存在類似GME的機會？」的主題，參與討論的成員高達1.3萬名。

除了散戶熱情討論外，大型機構也對鈾礦抱有信心。避險基金Praetorian Capital創始人Harris Kupperman看漲鈾價，ETF專家Eric Balchunas近期推文表示，鈾行業牛市已經到來。

鈾被看好，原因宅是低碳能源--核能的原料。極端氣候促使核能成為近期關注的焦點，加上日本傳出可能重啟福島的核電站，促使鈾礦需求倍數增長的預期提高。最新數據顯示，今年7至9月迄今，用於核電廠發電的鈾期貨漲幅飆逾30%，至每磅42.4美元，主因是投資公司Sprott 7月成立現貨鈾信託(Physical Uranium Trust)以來一直大量買入鈾礦。

卡梅科股價周一曾漲至日中高位26.57美元，收市升幅收窄至0.12%，報24.46美元，該股在短短一個月內暴漲48.6%。其他鈾礦相關股也抽升。鈾礦開採和勘探公司Uranium Energy Corp)過去一個月暴漲63.37%。倫敦上市的礦業公司Aura Energy周一急升34% 至每股20.26英鎊。