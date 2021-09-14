【高盛推介】美團持續受壓 資金積極部署好倉
2021年09月14日 11:16
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團連續2日受壓，周一(13日)收市跌約4.5%。周二(14日)早段開市後隨即下跌，最低見238.6港元，為過去2周低位，落後大市。
有報道指，美團因不正當競爭敗訴，需向原告餓了麼賠償100萬元人民幣作經濟損失及合理開支。中紀委發布文章《深度關注-給資本擴張設置紅綠燈》，指包括美團在內的巨頭互聯網平台企業，分別接受了反壟斷監管機構的立案調查或處罰。文中並提及反壟斷沒有禁區，沒有例外。以及需保護消費者權益、維持市場公平競爭與健康發展。
觀察個股輪證資金流向，周一資金趁低積極部署好倉，錄得約3,700萬元資金流入，為周一第2多資金流入的相關資產。當中認購證佔約3,210萬元，而周一流入牛證的資金則有約480萬元，並較集中在220元以上收回價的產品。
淡倉方面，則見周一部署熊證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至270元以下收回價的產品。
觀察港股通資金流向，周一錄得約3.5億元經滬港通淨買入美團，但深港通方面則錄得約6.1億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購證(26026)。貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨美團購證(23012)。中期選擇可留意低街貨美團購證(23413)。牛證方面可留意屬近牛的美團牛證(65157)，與現價有約16元收回距離。
美團購證26026，行使價300元，2021年12月7日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿、低街貨。
美團購證23012，行使價260元，2021年11月25日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、低街貨。
美團購證23413，行使價275.2元，2022年1月14日到期，實際槓桿4.9倍，中期、低街貨。
美團牛證65157，收回價230元，行使價227元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團沽證11689，行使價219.8元，2021年11月23日到期，實際槓桿4.9倍，貼價。
美團熊證55674，收回價270元，行使價273元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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