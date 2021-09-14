陳永傑：樓價破頂後高位整固　第4季有望發力再上

今年年初，市場普遍預計樓市交投將回復正常，全因大家憧憬新冠疫苗有望控制疫情，各國關口亦會因此而解封。八個月後，新冠疫苗在香港廣泛接種，疫情因而大大受控，即使香港未恢復全面通關，樓市交投早已回穩，甚至升溫，樓價亦如市場預期般連月攀升，可見住屋需求龐大，市場購買力驚人。

差餉物業估價署最新公布7月份樓價指數報396.3點，按月升0.46%，數字已連升7個月，累積升幅達4.32%，距離2019年5月創下的歷史高位396.9點，只相差0.15%，市場普遍預計8月份指數可創新高。同樣反映香港樓價走勢的中原城市領先指數CCL，上月中已率先衝破2019年6月190.48點的歷史高位，高見191.34點，惟指數隨後數周表現反覆，相信是高位整固，因二手業主叫價轉趨強硬，買家需時消化新價格，樓價於高位爭持，成交放慢亦屬合理現象，相信整固結束後才會有較明朗的走勢，但筆者預計樓價第4季有望發力再上，CCL年底有機會升至200點水平。

要預測樓價未來走勢，先要看香港經濟環境。隨着環球經濟狀況改善和本地疫情減退，香港經濟正穩步復甦，失業率連月下降，政府推出的消費券亦成功刺激本地消費，振興經濟，有助增添市民置業信心，加上香港低息環境持續，供樓遠比租樓划算，樓價實在易升難跌。

香港樓市在新冠疫情打擊下，樓價依舊堅挺；疫情好轉下，樓市已即時回復生機，即使變種病毒仍肆虐各國，令通關希望一再拖延，但本港購買力已足夠支撐樓市，筆者對後市仍然樂觀，樓市基調向好，相信買賣雙方拉鋸一段短時間，樓價企穩後有望於第4季發力再上，全年樓價維持看升15%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑