【高盛推介】贛鋒鋰業連日回調 資金留意好倉
2021年09月14日 14:23
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高盛(亞洲)有限責任公司：贛鋒鋰業周一(13日)守穩在150港元水平收市，跌約4.3%。周二(14日)早上高開約1.7%後曾倒跌，最低見144.1元，為過去3周低位，但股價觸底反彈，最高見157元。
有券商指年初至今，碳酸鋰及氫氧化鋰現貨格分別上升了123%及144%，並指受終端需求強勁，及上游鋰輝石價格上升推動下，料碳酸鋰及氫氧化鋰近期的價格會繼續走高，又料鋰價的上升將持續至今年年底。該行將贛鋒鋰業繼續列為行業喜好股份之一，維持「增持」評級，目標價210元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金部署認購證，過去5個交易日共錄得約2,000萬元資金流入，為同期5大資金流入的認股證相關資產之一。
投資者如看好，高槓桿選擇可留意屬行使價190至220元間的低街貨認購證中，槓桿最高的低面值贛鋒購證(26510)。貼價選擇可留意屬行使價160至190元間產品中，槓桿最高的活躍贛鋒購證(18494)。進取選擇可留意2個月期以上產品中，槓桿最高的價外贛鋒購證(25827)。
贛鋒購證26510，行使價210元，2022年1月17日到期，實際槓桿3.7倍，價外、低面值、行使價190至220元間、低街貨產品中，槓桿最高。
贛鋒購證18494，行使價185元，2022年1月18日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、活躍、行使價160至190元間產品中，槓桿最高。
贛鋒購證25827，行使價226元，2022年1月19日到期，實際槓桿3.9倍，價外、2個月期以上產品中，槓桿最高。
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