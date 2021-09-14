或快重組！中國政府安排聯合工作組進駐恒大　為財務摸底

據消息人士透露，負責協調恒大及其債權人關係的廣東省政府，上月已指派金杜律師事務所的一個團隊對恒大開始儘職調查。其中一位消息人士說，在中國最高監管機構的敦促下，廣東省政府正在遴選會計師事務所和財務顧問，以納入這支聯合工作組。

恒大困局過去幾周內愈演愈烈，未來將何去何從仍尚無定數，但這進展或顯示監管當局在對恒大可能的債務重組進行前期的基本工作安排。其中一位消息人士還提到，恒大董事長許家印在此前一次與當地政府的會面中，曾請求廣東省政府給予恒大集團相應的救助，但此提議沒有被接受。

恒大近期正面臨購房者、散戶投資者甚至是公司員工越來越激烈的維權活動，最新因其子公司未按期履行理財產品的擔保義務，恒大警示了潛在的交叉違約風險，並聘請華利安諾基(中國)有限公司及鍾港資本有限公司為聯席財務顧問，探索可行的解決方案以緩解流動性問題。

中國恒大周二(14日)股債齊跌，其中股價跌逾10%，邁向2014年以來新低，恒大系股票同挫；旗下債券也紛紛跌至三折附近，其中2022年到期、票息8.25%的美元債每美元買價下跌5.9美仙，報26.5美仙。

此外，兩名消息人士還提到，廣東省政府曾提議恒大的主要債權行成立債權人委員會。一旦成立，意味債權性金融機構包括資產處置在內的重要決策都需要經過債委會同意，然而在監管部門有明確表態前，銀行並不支持成立債委會。

上述消息人士因未被授權對外發表評論而不願具名。恒大、廣東省政府和金杜律師事務所均暫未回覆彭博尋求置評的請求。

此前恒大提出了針對理財產品持有人的長期還款方案，散戶和機構投資者可能面臨償付延遲。公司並稱網絡上有關其破產重組的言論「完全失實」。不過其預估9月合約銷售持續大幅下降，疊加旗下資產出售計劃遲遲未見實質性進展，均顯示現金流和流動性面臨的巨大壓力暫時很難有明顯改善。