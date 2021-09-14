克魯格曼：通脹僅暫時性　1970年代滯脹難重現？

美國消費者物價過去半年勁升4.4%，折合年率意味通脹率將近9%，幾乎重返1970年代的通脹嚴重程度，許多人警告「滯脹」將死灰復燃。惟目前為止，聯儲局主席鮑威爾仍相當淡定，堅稱近期通脹狂升僅短暫現象。該看法正確嗎？

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)於外媒撰文表示，應思考何謂「通脹是暫時性的」。將眼光拉長來看，會看得更清楚。他指，美國消費者物價數據可回溯到逾100年前，歷史資料顯示，1970年代的通脹率還不是最高的。第一次世界大戰及韓戰也曾引爆通脹飆升。不同之處在於那些年通脹飆升來急、去得亦快，事後伴隨通脹下滑而來的衰退歷時相當短暫。相形之下，1970年代的通脹終結不易，歷經一段漫長的高失業率時期。

要如何解釋箇中差別？他說，1970年代期間，通脹變得「嵌入」(embedded)經濟。當其時，工資及價格的訂定都考量到未來通脹看升的展望，例如，企業當時更願意給員工調薪，因為估計同業也會這麼做，因此先出手以免陷入競爭劣勢。

問題是：現在情況是否相似，通脹也變得「嵌入」經濟了嗎？克魯格曼指，要了解通脹是否變成「嵌入性」，或許最好的辦法就是直接問那些可能做「嵌入性」思考的人。換言之，即觀察企業的行為是否顯示他們預期未來通脹將會持久？

而據其觀察，答案似乎不是。雖然眾多企業面臨缺工，設法藉提供簽約獎金這類誘因招募人手，但企業仍不願調高整體薪金。由此可見，企業現在行為不似預期未來通脹將升個不停、需要加緊調升工資免得員工流失。相反地，企業此刻的反應似乎反映其認為通脹應該只是一時。

因此，克魯格曼重申，通脹仍屬於「暫時性」。他認為，美國通脹現況比較不像是1979年，更像是1951年——那年通脹曾短暫升抵9.3%。如果疫情終能控制住，2021年的通脹很快就會被世人淡忘。

另有經濟學者呼應通脹「短暫」說。前花旗銀行首席經濟學家、現任英倫銀行政策委員會委員的Catherine Mann上周就指，當前這波通脹與1970年代情況不同，部分原因是當其時的工資與物價比現今更密切掛鈎，勞動市場與工資的關聯也更牢不可分。再者，今天的企業較不願把成本通脹壓力轉嫁給消費者和企業客戶。