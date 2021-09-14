CFA協會報告：亞太區獨立董事獨立性　香港排第6「包尾」

市場愈益重視企業管治，特許金融分析師(CFA)協會最新的《亞太區獨立董事》研究報告發現，香港的獨立董事獨立性，在6個主要亞洲市場中「包尾」，排名第1位為澳洲，新加坡緊接隨後，其他依次為馬來西亞、印度及日本。

協會倡5方面加強獨董獨立性，包括確保主席與行政總裁強制分家，並要求主席必須是獨立董事；主席若為非獨立董事，上市公司便要指定1位首席獨立董事對少數股東負責，並就獨立非執行董事任期實施上限。另為獨立非執行董事提供強制董事培訓，提升其相關的知識及能力。同時，促進董事會成員多元化，尤其是委任更多女性出任獨立非執行董事。

報告覆蓋澳洲、香港、印度、日本、馬來西亞及新加坡，市值至少5億美元的上市公司，共計2,324間。

報告又引述數據公司資料，香港有113間公司的獨董同時出任6間公司董事，成為該項目「另類冠軍」，遠超於表現最好的英國倫敦敦交易所的8間，而美國紐約交易所及納斯達克市場則分別有39間及30間，表現亦優於香港。

CFA協會亞太區行業倡導總經理梁家恩指出，董事會的獨立性是公司管治的重要基石，特別是須要清楚瞭解公司的狀況，雖然香港未有強制限制每人同時兼任董事的數量，只要上市公司在委任獨董時有充分理據便可成事，笑言「即使是超人，每天也只有24小時」，一人能否同時勝任多間公司的董事職位成疑；而且良好的企業管治有助保障投資者權益，並提高投資者對資本市場的信任，亦是帶動投資表現的主要動力。

值得留意的是，馬來西亞容許1人最多同時擔任5家公司董事，印度則以7家公司為上限。

她提到，企業在委任董事時，應從整個董事會團隊角色出發，而多元化的董事成員，包括在背景、能力、專長等方面各有對公司有利的能力，從而令董事會更有效益。