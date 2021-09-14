助推通脹陷兩難　全球糧價15個月勁漲40%

全球疫情持續蔓延，令糧食供應鏈和產業鏈狀況不容樂觀，據聯合國糧食及農業組織統計的最新數據，全球糧價在過去15個月中上漲了40%。

在巴西、尼日利亞、土耳其和俄羅斯等國家均受到不同程度的食品價格上漲衝擊。巴西一年內米價漲幅高達70%，粟米漲幅高達87%，其中5月粟米價格更是創下2004年以來的最高紀錄；尼日利亞的食品價格則已達到15年來最高水平。

與此同時，糧食價格還傳導到畜牧業，因為粟米是牲畜的主要糧食，近日肉類、牛奶、雞蛋、面包等價格也都有不同幅度的上漲。

關於糧食上漲主要仍是受新冠疫情影響，由於出行限制，從事田間勞動的外籍工人在很多國家出現短缺；而全球對商品和原材料需求持續走高，船運需求激增，導致全球航運費快速上漲。

另外，今年熱浪乾旱持續，令農作物失收，加上全球貨幣寬松導致投資資金流向糧食，也是推升糧價的因素。

事實上糧價高企令各國的貨幣政策選擇陷入困境，因為為遏制貨幣貶值和物價上漲，一些新興市場國家今年已啟動多次加息，以在防範通脹風險並將通脹率控制在目標範圍內。