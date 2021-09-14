金價1790美元上落 道期靠穩
2021年09月14日 16:32
東網電視更多新聞短片
美匯指數跌至92.5；港匯見7.7787；離岸人民幣(CNH)報634398；美元兌日圓報110.03；歐元企1.1825，英鎊處1.3874。金價報1,789美元。油價向好，布油報74.11美元，紐油報71.03美元。道指期貨升26點。
●市後關注點
-20:30 美國8月消費物價指數(CPI)
●恒生指數跌311點或1.21%，收報25,502點。國企指數跌157點或1.7%，收報9,081點；科技指數跌92點或1.41%，收報6,502點，主板成交1,409億港元。ATMX四大科網股下跌，騰訊、美團及阿里巴巴均跌逾1%；小米集團跌0.64%。https://bit.ly/3lkdINP
-中國恒大賣產無進展，預期9月內房銷售持續大降。
-或快重組！中國政府安排聯合工作組進駐恒大，為財務摸底。
-佛山政府禁向恒大樓盤貸款，中央拯救希望幻滅？
-譚仔國際通過上市聆訊，顧客人均消費58.4元。
●滬綜指跌52點失守3700點，金融股挫近3%。https://bit.ly/3EdsAGz
●中國經濟：
-官媒：內銀房地產呈「雙升」，需警惕潛在風險。
-高盛：中國監管整頓難損長期經濟及投資前景。
-商務部：中小外貿企業經營受壓，將適時推支持舉措。
●全球減排成推手，鋰及鈾成市場新寵。
●摩通神級分析員：減持科技股，增持日本和新興市場股票。
●埃利安：供應鏈中斷持續，全球經濟將深陷滯脹。
●澳洲次季房屋價格指數按年升16.8%，好過預期。
●日本首富換位！滝崎武光身家近3000億元超越柳井正。
●團體促美國國會提高債務上限，保持金融市場穩定。
●澳洲央行：Delta推遲經濟復甦，第三季GDP料縮2%。
●同創新高！8月新取按揭保險貸款2,347宗，金額按月增8%。
●CFA協會報告：亞太區獨立董事獨立性，香港排第6「包尾」。
●陳茂波：港府將推更多人民幣產品，發展債券巿場。