金價1790美元上落 道期靠穩

美匯指數跌至92.5；港匯見7.7787；離岸人民幣(CNH)報634398；美元兌日圓報110.03；歐元企1.1825，英鎊處1.3874。金價報1,789美元。油價向好，布油報74.11美元，紐油報71.03美元。道指期貨升26點。

●市後關注點

-20:30 美國8月消費物價指數(CPI)

-中國恒大賣產無進展，預期9月內房銷售持續大降。

-或快重組！中國政府安排聯合工作組進駐恒大，為財務摸底。

-佛山政府禁向恒大樓盤貸款，中央拯救希望幻滅？

-譚仔國際通過上市聆訊，顧客人均消費58.4元。

●中國經濟：

-官媒：內銀房地產呈「雙升」，需警惕潛在風險。

-高盛：中國監管整頓難損長期經濟及投資前景。

-商務部：中小外貿企業經營受壓，將適時推支持舉措。

●全球減排成推手，鋰及鈾成市場新寵。

●摩通神級分析員：減持科技股，增持日本和新興市場股票。

●埃利安：供應鏈中斷持續，全球經濟將深陷滯脹。

●澳洲次季房屋價格指數按年升16.8%，好過預期。

●日本首富換位！滝崎武光身家近3000億元超越柳井正。

●團體促美國國會提高債務上限，保持金融市場穩定。

●澳洲央行：Delta推遲經濟復甦，第三季GDP料縮2%。

●同創新高！8月新取按揭保險貸款2,347宗，金額按月增8%。

●CFA協會報告：亞太區獨立董事獨立性，香港排第6「包尾」。

●陳茂波：港府將推更多人民幣產品，發展債券巿場。