喜鵲證券手機買賣App明上架　暫僅供在港投資者使用

金融科技公司MICT Inc.旗下的證券行喜鵲證券宣布，推出環球證券買賣移動應用程式(App)喜鵲投資，周三(15日)起上架。除了提供美股及港股可交易外，還提供加拿大多倫多證券交易所、英國倫敦證券交易所、法蘭克福證券交易所及巴黎證券交易所上市的股份，預告日後會連接日本、澳洲和瑞士等地，目前僅供在港的投資者使用。

MICT行政總裁兼喜鵲證券非執行主席Darren Mercer表示，已注資約5億港元於喜鵲證券，隨業務增長會繼續注入更多資金，提供具競爭力的孖展融資服務。

喜鵲證券行政總裁Richard Abrahams表示，看中香港是亞洲區的金融中心，而且散戶投資者教育程度高，期望透過該應用程式，為投資者提供全球的投資機會，分散投資組合和貨幣風險，相信隨著時間投資者會明白分散投資風險的優勢。希望未來12個月用戶數目能達6位數字，並會繼續利用創新科技和持續發展合作夥伴關係，另目前沒有開設實體門店計劃。

被問到平台不設投資討論區，喜鵲證券風險管理總監及客戶服務主管林思暘表示，由於公司所提供的部分地區交易產品，對投資者屬較新，故希望透過新聞機構提供正確、合規的資訊，同時具投資者教育功能。

該應用程式提供實時報價，另提供第三方新聞，而喜鵲證券將於短期內建立自家新聞網絡。