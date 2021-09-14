Apple發布會有乜值得期待？一文睇晒

蘋果公司(Apple Inc.)將於香港時間9月15日凌晨1時舉行發布會，除了iPhone 13外，公司可能同時發表新的Apple Watch和AirPods，以下為市場消息總匯：

●iPhone 13系列

根據目前市場資訊，iPhone 13系列依舊推出四款機型，分別是iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。

值得注意的是，高端機型iPhone 13 Pro/Pro Max將採用支援120Hz高刷新率的的LTPO OLED螢幕。另外分析師郭明錤透露iPhone 13系列容量將以128GB的存儲容量起跳，其中Pro和Pro Max機型最高容量可選1TB。

性能方面，iPhone 13系列全系料搭載A15處理器，至於傳聞支援衛星通訊，則有待揭曉。

外觀方面，此前曝光的渲染圖顯示，iPhone 13系列的螢幕「劉海」面積將會有所收窄，大體只相當於前代的一半。iPhone 13 mini將包括六種配色，分別是黑色、藍色、紫色、粉色、白色和「特殊」紅色。

●Apple Watch 7

傳聞今年的Apple Watch 7系列呎吋將有可能更改為41mm和45mm，比過往的40mm和44mm為大，更大的呎吋也將帶來更大的顯示螢幕。Apple Watch 7系列螢幕部分將採用類似iPhone、iPad的設計語言，並出現全新功能。

●iPad mini 6

iPad產品可能出推出iPad mini 6，並採用直角邊框設計，側邊Touch ID指紋識別，搭載了8.4吋LCD全面螢幕，內置A14處理器，採用USB-C介面，擁有綠/藍/灰/銀/金配色，支援第二代磁吸式Apple Pencil。

●Air Pods 3

市場估計蘋果公司將發布Air Pods 3耳機，重心放在改善低音部分，充電盒容量也提升了20%左右，不過Air Pods 2還將繼續生產。