翠怡花園大兩房單位636萬售出　原業主只微賺離場

樓價持續高企，惟仍有部分單位價格「升唔起」，青衣翠怡花園大兩房單位以636.8萬元售出，3年僅升值約6.5%，扣除使費料原業主只能微賺離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌君豪峰高層D室，實用面積約290方呎，一房間隔，每月叫租約1.8萬元，議價後以1.7萬元租出，呎租約58.6元。

●北角海峰園南峰閣高層B室，實用面積約795方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,628萬元承接，呎價約20,478元。原業主於2011年2月以870萬元購入單位作投資用途，現沽貨帳面獲利758萬元。

●天后莊苑中層A室，實用面積約530方呎，套三房間隔，坐享維港海景，叫價1,200萬元，買賣雙方議價近一星期，終以1,150萬元成交，呎價約21,698元，單位2012年購入價約663萬元，至今升值約73.5%。

●灣仔萃峰低層Ｄ室，實用面積約681方呎，兩房間隔享山景，獲用家以1,628萬元承接，呎價約23,906元。原業主於2010年以1,199萬元入市，持貨11年帳面獲利約429萬元或約35.8%。

●西半山羅便臣道80號1座低層A室，實用面積約618方呎，兩房間隔，屬極罕有放盤，以1,620萬元易手，呎價約26,214元。原業主於2015年6月以1,192萬元入市，持貨6年帳面獲利428萬元。

●淺水灣南灣大廈中層C室，實用面積約2,143方呎，三房連套房間隔，以月租9萬元獲承租，呎租約42元。單位為屋苑本月首宗租賃成交，現時僅餘下1個租盤提供。

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九龍區

●長沙灣四小龍本月交投偏靜，至今僅錄10宗成交，其中宇晴軒佔4宗。屋苑6座中層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，放盤3天減價25萬元，以905萬元售出，呎價約18,698元。

●大角咀港灣豪庭5座高層C室三房單位，實用面積約520方呎，成交價985萬元，呎價約18,942元。原業主於2008年1月以約325萬元購入單位，是次轉手帳面獲利660萬元，單位升值超過2倍。

●旺角利奧坊‧凱岸本月錄約4宗租務成交，屋苑1座低層B室，實用面積約229方呎，一房間隔，連144方呎平台，放租一星期減租1,000元，獲情侶租客以1.5萬元租出，呎租約65.5元。原業主於2021年5月以約720.9萬元購入單位，租金回報約2.5厘。

●西南九龍匯璽7座中高層E室，實用面積約461方呎，兩房間隔，原叫租2.8萬元，減租10.7%至2.5萬元租出，呎租約54.2元。屋苑現有約166個租盤，入場月租1.45萬元。

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新界區

●將軍澳新都城2期10座中層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，原開價730萬元，減價29萬元或約4%，以701萬元沽出，呎價約19,311元。原業主持貨約15年帳面獲利約535萬元，物業升值約3.2倍。

●將軍澳天晉IIIB第1A座中層E室，實用面積約759方呎，三房連套房間隔，以1,420萬元成交，呎價約18,709元。原業主於2015年2月以999萬元買入單位，持貨6年帳面獲利約421萬元。

●馬鞍山迎海6座中層B室，實用面積約811方呎，三房間隔，望內園景，原叫價1,400萬元，放盤2個月，減至1,350萬元獲承接，呎價約16,646元。

●馬鞍山迎海‧駿岸7座中層G室，實用面積約564方呎，兩房間隔，以1,058萬元易手，呎價約18,759元。原業主於2015年以863萬元入市，持貨6年帳面獲利約195萬元，升值約22.6%。

●沙田第一城9月暫錄12宗成交，比上月同期約7宗增加，屋苑50座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以568萬元易手，呎價約18,684元。

●沙田居屋愉翠苑K座中層8室，實用面積約650方呎，三房間隔，放盤1個月，於未補價第二市場以68萬元零議價售出，呎價約10,538元。

●大埔中心9座中層D室，實用面積約451方呎，兩房間隔，議價後以715萬元易手，呎價約15,854元。原業主於1997年以300萬元購入單位，持貨24年帳面獲利415萬元。

●粉嶺牽晴間本月暫錄約3宗成交，屋苑9座中層H室，實用面積約388方呎，兩房間隔，以566萬元獲承接，呎價約14,588元。新買家為用家，見單位價錢符合預算，購入單位自用。

●粉嶺花都廣場3座低層E室兩房單位，實用面積約370方呎，享內園景觀，以528萬元沽出，呎價約14,270元。單位1997年3月買入價約225萬元，至今約24年升值約303萬元或約1.3倍。

●元朗蝶翠峰2座高層H室，實用面積約574方呎，三房間隔，叫價688萬元，微減3萬元，以685萬元獲承接，呎價約11,934元。買家為同區換樓客，早前於新盤抽籤落空，回流二手市場覓盤，最後購入上址。

●屯門䨇寓南翼低層A室，實用面積約521方呎，兩房間隔，獲區外首置客以750萬元零議價承接，呎價約14,395元。

●青衣翠怡花園1座中低層E室，實用面積約440方呎，大兩房間隔，以636.8萬元沽出，呎價約14,473元。原業主於2018年3月以約598萬元購入單位，持貨約3年帳面獲利約38.8萬元，升值只約6.5%。