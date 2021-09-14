港島兩大新盤對撼　啟德項目錄逾13倍超額認購

多個市區新盤積極部署推售，其中鰂魚涌THE HOLBORN料日內公布首輪銷售，黃竹坑站揚海亦於周六進行第三輪銷售，啟德THE HENLEY III亦錄逾13倍超額認購。

●THE HOLBORN加推2號價單 68伙折實售價約580萬起

截至周二(14日)下午7時半，市傳項目累收逾750個認購登記，以兩張價單推出156伙計算，超額認購逾3.8倍。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，該68伙涵蓋開放式至一房戶，當中包括43伙一房戶及25伙開放式單位，實用面積由220至260方呎，折實售價由580.82萬至819.02萬元，折實呎價25,930元至31,617元。入場單位為B座5樓B8室，實用面積224方呎，屬開放式間隔，折實售價580.82萬元，折實呎價25,930元。

資料顯示，項目首‌張‌價‌單‌涉88伙，‌折‌實‌平‌均‌呎‌價‌28,888‌元。‌

●黃竹坑站揚海料周六進行第三輪銷售

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，項目以價單及招標合共售出384伙單位，包括價單銷售的373個單位以及11伙招標銷售單位，套現87.67億港元。以價單形式售出的373個單位中，當中揀選以建築期付款及180天現金優惠付款計劃的買家各佔45%。另有80%買家購買1個單位，其餘則購買2伙或以上，當中不乏購作自用的買家，項目主要客源來自港島區。他續指，會視乎市場反應決定未來加推安排，特色戶有機會以招標形式推出，亦不排除保留部分單位以現樓形式發售。

第5號價單涉及133伙，市值約35億元，折實平均呎價36,590元，涵蓋1個一房單位、78個兩房戶、39個三房單位及15個四房戶型，實用面積由320方呎至1,420方呎。以最高折扣率20%計算，折實售價由1,004.4萬港元至6,957.6萬元，折實後呎價由31,388元至48,997元。

嘉里物業代理有限公司市場策劃高級總監吳美珊指，項目已推出520個單位，佔項目單位總數600伙的86.7%，餘下80伙包括11個頂層特色戶，18個連平台花園戶，14個四房單位和37個三房單位。

●THE HENLEY III暫收1160個登記 料短期公布次輪銷售安排

林達民續指，截至9月4日THE HENLEY III售出72伙，套現6.57億元，每伙平均成交價913.12萬元，平均呎價27,708元。項目向海單位採惜售策略，目前已推出約10%海景單位，短期內有機會加推單位及有加價空間。項目準買家如向中國銀行(香港)申請綠色按揭，可享6,888元現金獎賞。

他續指，項目會所CLUB HENLEY總面積3.2萬方呎，規劃了不同功能的HENLEY FUNCTION HOUSE，擁有多個城市農莊HENLEY FARM，又與本地製香工作室OKAPI STUDIO及其專業導師合作，為項目提供製香工作坊，住客可種植12種香草植物，如茶樹、薄荷和迷迭香等，又有天然浴鹽製造體驗、草本香薰包製作體驗、線香製作體驗及日式印香製作體驗等16種工作坊。

●長實半山21 BORRETT ROAD推2伙招標

招標的1樓7號室，實用2,236方呎連391方呎前庭，屬四房雙套房間隔，是項目首推的低層連前庭特色單位。另一個招標單位為16樓7室，實用面積2,316方呎，四房雙套房間隔。

資料顯示，項目至今已累售20伙。該盤較早前以逾1.59億港元售出16樓6號單位連兩個車位，呎價約73,444元。

●西南九龍維港滙III錄成交告吹個案

新盤錄得個別告吹個案。據一手銷售資訊網資料，由由5大發展商合作的西南九龍維港滙III，有1個單位已列為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。上述單位為項目第1B座20樓B室，實用面積315方呎，該交易原於9月6日以901.86萬元成交，呎價約28,630元。