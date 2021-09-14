恒大撲水受阻陷困局　內地警惕銀行壞帳風險

儘管恒大已強調破產重組的言論「完全失實」，但無法平息恐慌情緒，其股價周二直插11.86%，以接近全日最低位2.97元收市，創2014年11月之後新低。多筆境內外債券暴瀉，包括一筆2023年到期、年息6.27厘的境內債價跌逾24%至28.1元人民幣，創歷史新低，到期孳息率飆至逾131厘。

「金九銀十」乃房企銷售旺季，但月初舉行「保交樓」軍令狀簽署大會、力圖粉碎謠言的恒大表示，持續負面新聞報道嚴重影響潛在購房者信心，預期9月銷售額繼過去4個月連月下滑後「持續大幅下降」，致銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

不僅如此，恒大自揭旗下兩子企未能按期履行為第三方發行理財產品提供的擔保義務，相關金額約為9.34億元人民幣，公司正在積極與發行人和投資人進行協商以期達成一致同意的還款安排。

恒大警告，倘未能履行擔保或其他到期債務的義務，且無法與投資人或債權人達成延期還款或其他替代方案，或致現有融資安排下的交叉違約，及相關債權人要求債務加速到期，將對其業務、前景、財務狀況及營運結果造成重大不利影響。

該企周二同時宣布，已聘任華利安諾基（中國）及鐘港資本為聯席財務顧問，與公司共同評估其資本架構，探索所有可行方案以緩解流動性問題。據介紹，華利安是一家美資上市投行，中國團隊主要專注於財務重整等業務；鐘港聯合創始人崔亞力在發行人債務管理和債務重組方面有豐富經驗。

無獨有偶，消息指，廣東省政府上月已指派精通重組的金杜律師事務所團隊，對恒大財務狀況進行摸底調查，其後又在北京敦促下加派一批會計師和財務顧問排查恒大，又鼓勵恒大的主要往來銀行成立債權人委員會，或是為其潛在重組做相應準備。

早年憑着高槓桿、高負債、高周轉方式壯大版圖的恒大，過去兩年9月及10月銷售額總和佔全年25%以上。不過，中國要壓制樓市泡沫，去年全方位收緊調控，以致債務高企的恒大未能及時轉身。野村首席中國經濟學家陸挺指，本月首11或12日內地新盤及二手樓銷量按年跌幅分別擴至26.6%及46.6%，低線城市尤甚。外媒引述麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊稱，債市已反映一些房企面臨破產風險，料未來數月將看到更多房企破產。

●內銀房地產領域不良貸「雙升」

內地房地市場近日風聲鶴唳，連帶內地銀行亦受拖累。中國官媒發文指，從內地上市銀行半年報中發現，大部分內銀在房地產領域的不良貸款餘額、不良貸款率均出現「雙升」，並引述業內人士警告，接下來需高度警惕房地產領域潛在的金融風險。

日本券商野村發表報告指，中資銀行的房地產開發貸款敞口自2019年以來呈下降趨勢，而在其研究覆蓋的銀行中，平安銀行和招商銀行（03968）的相關風險敞口最高，截至今年上半年止分別為10.1%和7.5%。一般而言，大型國有銀行的房地產開發貸款風險敞口低於5%。不過，野村認為，銀行將提供充足撥備緩衝風險，銀行房地產開發貸款的資產質量風險仍然可控。

為改善房地產行業的壞帳，官媒報道，一方面上市銀行要嚴格落實房地產市場調控政策，嚴把風險關口，防止信貸資金違規流入房地產市場。另一方面，金融管理部門要持續完善房地產金融監管機制，防範房地產貸款過度集中，促進金融與房地產良性循環。

業界人士表示，須警惕房地產領域潛在違約風險向金融體系蔓延，若要有效防控房地產業信用風險，需要不斷完善房地產金融監管機制。雖然上市銀行房地產業不良貸款仍有所「抬頭」，惟經過前期整治，房地產融資整體數據已呈現向好趨勢。

招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼則稱，宏觀經濟周期變化從根本上影響房地產貸款的資產質素，疊加疫情影響，經濟增速下行壓力依舊存在，房地產市場受到一定衝擊。