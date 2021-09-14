加息壓力降　道指早段升110點

美國通脹有放緩迹象，降低聯儲局加息壓力，美股周二(14日)早段延續升勢，道指升110點，至34,979點；標指升17點，至4,485點；以科技股為主的納指升76點，至15,181點。

摩根大通策略師包括Marko Kolanovic認為，雖然疫情反彈令全球經濟重啟的時間延後，但變種病毒在美國和世界各地引發的疫情可能已經觸頂，並開始緩和，投資者現在應是減持科技股，並押注經濟重啟概念股的時候。

再通脹或經濟重啟交易有望再次跑贏下，他們重申，債券孳息率和周期性股份可能已經在上個月初觸底，又建議增持日本和新興市場股票，兩項都是最近表現落後的資產。

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)產品發布會前，股價升0.68%至150.56美元。

軟件商甲骨文上季每股盈利1.03美元，勝預期，但面對雲端業務競爭加劇，股價早段跌3.86%至85.45美元。

保健產品公司Herbalife下調盈利展望，原因是分鎖商活動較預期低迷，股價早段挫11.78%至47.85美元。

亞馬遜將平均起薪點上調至每小時18美元，並計劃在美國招聘逾12.5萬倉庫和運輸工人，股價早段升0.36%至3,469.62美元。