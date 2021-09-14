小心收水！大宗商品漲勢猛　全球央行感受到通脹壓力

外國傳媒報道，在經歷夏天的沉悶之後，全球建築業、製造業和照明需求所依賴的大宗商品價格再度飆升。

鋁價鋼價等正捲土重來，歐洲天然氣和電力價格則創下紀錄新高，一項大宗商品現貨價格指標即將突破7月份創下的10年高位。這可能引發通脹加速上升，消費者開支增加，並給全球央行施加遏制其大規模刺激措施的壓力。

經濟復甦帶來的需求旺盛，再加上供應問題，包括中國減排導致金屬產量削減，以及歐洲天然氣儲量稀缺等，導致市場收緊。與此同時，運輸這些商品的成本正在上漲。鑑於各類實物市場供應日益稀缺，高盛預計未來一年價格會進一步攀升。

高盛分析師Jeff Currie等周一發布報告稱，實物商品需求已經達到了如此高的水平，除石油外，都超越疫情前趨勢，以至於供應這些商品的能力愈來愈受到限制，市場愈來愈容易受到供應中斷或需求意外增加的影響。

【金屬價格上漲】

大規模的全球刺激措施使金屬需求保持強勁，並幫助銅保持在歷史高位附近。隨着中國遏制金屬生產以減少污染，重要鋁土礦供應國幾內亞政變，鋁升至每噸3,000美元的13年高位。中國的減排行動也使鎳價觸及2014年以來的最高水平，並推動當地鋼材價格上揚。

德國商業銀行說：「儘管我們認為當前價格過高，並且從技術角度來看鋁價已經超買，但目前還沒有任何趨勢逆轉的迹象。」

【能源處於高位】

距離供暖季開始還有大約一個月的時間，歐洲天然氣庫存已經處於十多年來歷年這個時候的最低水平，從而推高了發電成本。

歐洲基準天然氣期貨今年上漲逾兩倍至紀錄高位，德國電力價格則創下歷史新高。碳市場的上漲也使得發電成本更高。

【鐵礦石和農產品】

並非所有大宗商品都表現如此良好。由於中國限製鋼鐵產量打壓了需求預期，新加坡鐵礦石期貨價格較5月份創下的高點下跌了約45%。在農業方面，由於收成前景看好，農作物期貨價格近幾個月回落，儘管一項衡量世界糧食價格的指標維持在10年高位附近。

油價本月也相對穩定。在8月最後一周大漲10％後，受颶風艾達影響，原油在9月多數時間維持在接近每桶70美元左右。

有迹象表明大宗商品價格高企正在進一步影響消費者。上周的數據顯示中國工業生產者出廠價格(PPI)漲幅8月升至13年高位，美國8月生產者價格漲幅也超過預期。