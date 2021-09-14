賣米線賣到上市　譚仔國際抽得過？

港人熟悉的連鎖米線餐廳譚仔國際已通過上市聆訊，意味短期內可展開招股。消息指，這家過去3個財政年度累計派息3.65億元的公司計劃集資約1億美元（約7.8億港元）。中金估計，譚仔長期公允價值介乎55.25億至67.52億元，相當於2023年3月底止財年預測盈利的18至32倍，惟疫情不確定性或影響新市場擴張和表現。

譚仔在港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」兩大品牌。據更新後的招股文件顯示，截至今年3月底止上一財年，盈利按年升逾50%至2.87億元，主因與疫情有關的一次性政府補貼及租金寬減帶動其他收益高達1.68億元，若撇除相關收益，盈利則按年減少。因此，該企料截至明年3月底止本財年純利將按年大幅減少，因預期與疫情有關的政府補助及租金優惠將會減少。

譚仔上財年收入達17.94億元，按年增6.12%，「三哥」品牌收入首度超越「譚仔」，達9.04億元，兩者人均消費分別為58及58.8元。該企今年4月起進軍中國市場，現於深圳經營3間「譚仔」，連同香港及新加坡門店，分店總數達156間，較3月底淨增9間。

據截至今年7月底止4個月的未經審核管理帳目，深圳的「譚仔」餐廳整體已錄得經營溢利，該企整體收益增加38.6%，每餐廳日均收益亦升15.6%，故董事認為公司表現已恢復，與去年初爆發疫情前等水平大致相同，甚或更佳的水平。現時派息政策是每財年股東應佔溢利的最少30%。

中金認為，譚仔在疫情下仍設法維持餐廳網絡增長，並將收入保持在穩定水平，主要有賴高效營運流程、人力及庫存管理。該行又料，該企將在內地、新加坡、日本和澳洲等地搶佔更多市場份額，估計其2022財年的收入和經調整淨利潤將分別按年增39%和67%，2023財年增幅則放緩至36%和43%。

值得留意是，受累港府在疫情下實施的堂食限制，上財年譚仔每餐廳日均收益按年跌近8%至約3.73萬元；每日平均翻座率更由前一財年的4.8次跌至3次。基金界人士指，這反映譚仔業務增長具挑戰，未來或需加快開店步伐，提升訂單數量，才能維持盈利增長。

另邊廂，內地生物製藥公司創勝集團（06628）昨日加入招股行列，是次發行4,033萬股，每股招股價介乎15.8元至16元，集資最多6.45億元，並引入新加坡淡馬錫、卡塔爾投資局（QIA）及中國國有企業結構調整基金等基礎投資者，合共認購6,800萬美元；每手500股計，一手入場費8,080.62元，將於本周五「截飛」，料本月29日掛牌。綜合10間券商，該企首日已「吸金」8.21億元，孖展錄逾11倍超購。

至於今日踏入第3天招股期的醫療器械公司堃博醫療（02216），昨累計獲券商借出逾10.3億元孖展額，超額認購逾5倍。