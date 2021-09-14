【產經評論】天災人禍累經濟　全球樓價難離地

全球瘟疫爆發近兩年尚未斷尾，是不折不扣的「天災」；美國損人害己遏制中國，維護霸權，致使雙方關係緊張，兩強顯然是要鬥到底，這場「人禍」不排除演變成熱戰！世界經濟七勞八損，央行放水已顯技窮，正對復甦放緩和通脹來襲發愁。可反常的是全球樓市仍處高位，若經濟復甦斷纜，價格必難再「離地」！近日中國樓市醞釀大調整，有機會成為戳破全球樓泡的導火線。

內地房企這些年利用高槓桿炒賣住宅和囤地，使地方政府坐享可觀的土地收入，而金融機構亦樂於提供貸款，一來額度大易「跑數」，二來利息收入豐厚且違約率相對低，結果就是政府與金融機構向房地產傾斜。經歷長年累月無序發展後，大型房企「債可敵國」，弄到「大得不能倒」，變相綁架了金融體系。故見內地當局着手整治地方財政，並採取措施限制囤地炒樓，壓抑投資物業需求，強調「房住不炒」，又限制金融機構的房貸比重，旨在減少整體經濟對地產的依賴。同時，當局為房企定出「三道紅線」的要求，促加快去槓桿。

原本內地按部就班的改革，偏偏撞正次季以來天災連連，加上多地疫情反彈，經濟因封城而增長放慢，房企銷售亦受影響，過去地方政府和金融機構的「大客」無以為繼，資金鏈面臨層疊式斷裂。近期個別大型房企的股、債價格俱瀉，致使債息狂飆，最怕是有大型房企一倒，牽一髮而動全身，拖冧整個樓市，演變成2008年美國雷曼翻版，衝擊全世界經濟。

近期內地多次提及「防範重大金融風險」，也許就在預告樓市或有重大事故，引發股債二市動盪。面對內部危機，早日化解總比放任不管好，尤其中美爭霸，脫鈎既成定局，雙方都要付沉重代價，就看誰先倒下。相比美國任由泡沫坐大，內地正主動掌握、有序化解內部危機，將破壞降至最小，且支援政策由巨企變向中小企傾斜，配合「共同富裕」旗幟，服務好社會的大多數，「內循環」戰略始有望打得響。

環顧全球，樓市高企主要靠超低息及鬆銀根來支持，可人算不如天算，當下各地經濟既無法全面重啟，又面臨通脹壓力，央行要無奈收水，加息緊隨其後，樓市兩大支持因素將驟失。樓泡一爆，全球財富必大蒸發，連帶金融、消費和營商環境皆受挫，最終或演變成戳破這場世紀資產泡沫的最後一根稻草，拖累全球走進滯脹和通縮的苦日子！看官宜及早管理組合風險，首要去槓桿及保值，免得一個大浪淹至，無得留低。