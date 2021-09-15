你已躋身中產行列嗎？醒你幾招財務自由不是夢

香港職業市場競爭激烈，打工仔都在力爭上游，無非希望有日能夠躋身中產階級，擁有一份專業工作、過着小資生活、住洋樓養番狗、有車代步、閒時去旅遊，但究竟人工有多少才算是中產呢？即使成為中產，是否就代表實現財務自由？賺錢的確不易，但守財可謂更難，若未能妥善理財，分分鐘淪為「月光族」。

政府統計處數據顯示，去年第4季個人每月入息中位數為1.9萬元，其中以35至44歲年齡組別入息中位數最高，達2.32萬元。經合組織(OECD)將中產階層定義為收入水平佔全國中位數的75至200%之間者，而國際貨幣基金組織(IMF)以該國住戶入息中位數的50至150%定義中產。但以香港生活水平計算，物價和樓價長期居高不下，相信至少要達到35至44歲年齡組別入息中位數的1.5至2倍，即3.48萬至4.64萬元才屬中產，以負擔高昂的物價和供樓開支。不過，即使成功躋身中產行列，也要懂得如何令自己的財富增值，以盡早實現財務自由，過理想生活！

●長遠置業 收租博升

目前一層市值400萬元的單位，假如借九成按揭，每月需供款2.1萬元，月入至少35,549元才能通過壓測，故若薪酬剛好達全港月入中位數，恐怕連買樓的門檻都未能通過。因此，不少月入逾3萬元的人士都會選擇租新樓，且中產普遍對生活質素有一定要求，租樓是較為輕鬆自在的方法，他們普遍認為可待樓價下跌才入市。惟轉眼數年過去，租金及樓價仍年年上升，置業夢愈推愈遲，甚至退休後還要繼續幫業主供樓，永遠承受加租壓力。

換個角度想，過去十幾年間，樓價一直只升不跌，即使經濟在疫情期間有轉差的迹象，但樓價仍堅如磐石，如果及早儲夠首期上車，趕及上升市順風車，期間可以樓換樓，甚至分拆單位用作收租，既可以保值，又可以供樓當儲錢累積財富，達致財務自由。

●短線買股 滾大財富

不過，透過置業產生被動收入，亦不是一時三刻的事，因為買樓涉及的開支還包括印花稅、律師費、裝修費及代理佣金等至少幾十萬元，中短期還是要透過其他投資工具增值財富。譬如投資股票，相比樓市可保留更多的流動性，市場上更不乏指數股票型基金，既能減低個股波動的風險，不用時刻留意大市，亦能長遠累積財富，惟首要是選對前景較佳的市場或板塊。

對於臨近退休的中產人士而言，可考慮買入債券基金，因為投資債券基金的風險相當低，而且沒有年期限制，可隨時買入及沽出，資金調動較為方便，部分基金的派息率達每年7至8厘。以7厘回報的債券基金為例，投資本金50萬元，每年可收息3.5萬元，平均每月可獲約3,000元被動收入。

●謹記先儲蓄後消費

大部分有錢人都不會揮霍無度，甚至獨有一套慳錢之道，但由於中產是夾心階層，往往認為自己既沒可能成為富豪，亦毋須憂柴憂米，賺得雖不少，但很容易因為花費太高而擺脫不了「月光族」的宿命。

雖然生活中有很多必要的支出，例如通勤、飲食及社交應酬等，但最好是先從收入扣掉儲蓄和投資資金，省下的才是生活開支。而且必須為儲蓄訂下一個目標，但目標不能隨便訂，不可以太容易達成，也不可以異想天開，也就是說你要去評估這個目標的可行性。否則，你只會永遠覺得目標太遙遠、永遠不能實現，坊間最常見的做法是先存100萬元，雖然現在擁有100萬元已經不能算是富翁，但依舊是一個里程碑，達成後再向第二個100萬元，甚至更多的100萬元進發。

●自我增值 加強實力

無論你在任何時候賺取收入，都應該第一時間將錢投資在自己身上。除了買股票和置業等任務外，所有能讓自己進步的事物都值得投資，例如可修讀有助升職的進修課程，並考取相關的專業資格。另外，有些支出是不能省略的，例如當買到新屋時翻新廁所、廚房和更換牆紙等，除了令自己住得更舒適之外，還可以在轉售和出租物業時獲得更好的回報，因將房子變得更豪華和整潔，樓價至少可增加幾十萬元。須知道累積財富與日常生活密不可分，故不妨將金錢用於提升自己的條件，以增加競爭力。

●選購保險 保障家人

當收入較高的家庭成員不幸遇到意外或身故時，會令整個家庭頓失支柱；又或說患上危疾，醫藥費隨時超過百萬元，這時候人壽保險所提供的賠償將成為小資家庭最大的財務後盾，同時也至少確保家庭成員可以保持之前的生活水平。

購買保險時，中產人士應選擇可以承受的最高免賠額。眾所周知，保險業的規則是當客戶提出索償時，保費會在隨後有所上漲，基於這個原因，具備財力的人應盡可能承擔最小量金額的損失。

●買二手車 棄追新款

很多中產人士儲下一筆錢後，便急不及待買新車代步，但買車有不少陷阱，如新車落地，車價已打八折，還未計保養維修費、車位租金及油錢等，一個月養車開支可上萬元。不過，對於家中有老有少、養狗人士而言，有私家車的確是相當方便，因此可以從不同方面削減開支，如對於追求車款的車迷來說，較省錢方式就是購買較新型號的二手車，由於汽車的價值會在第一年降低30%，故意味只要等多一會兒，便能以七折的價錢買到原本想要的「新車」，正是「遲買有折扣」的省錢道理。

●雲服務保修可慳則慳

中產人士過着小資生活，通常對生活質素的要求甚高，例如買入最新的高科技產品時，要將雲端的儲存空間加到最大；另為免產品損壞，他們又會加錢延長保養期等。

與其貪方便選擇最貴的雲端服務計劃，不如想想其他辦法，例如市面上有一些USB隨身碟可以直接插進電話或電腦，然後轉移資料至USB。

另外，試想想，若每年家中新添置20件電子產品，每樣都需要延長保養期，加起上來統統都是錢。據坊間電器達人所指，除非產品規定由製造商保修，否則其實大部分電子產品很少有容易磨損的零件。即使有任何問題，都會在使用的頭幾個月內出現，所以並不需要特意延長保修。

●早訂機票 盡享優惠

疫情前，港人都喜歡趁假期坐飛機去旅行「鬆一鬆」。雖然大部分機票會在起飛前約一年的時間開始出售，但廉價機票通常很快會在推出後被一掃而空，所以要提早規劃購買機票。由於航空公司希望能更了解每條航線的航班需求，從而靈活調動航班等，故公司非常歡迎客戶成為會員及提早訂購機票，並經常在網上提供「早鳥優惠」吸引旅客搶購機票。相反，隨着航班離起飛時間愈近，因為供應緊張，價格就會愈高。當然，這要待疫情後航空業復常，才有機會實踐。