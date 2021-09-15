石醴泉：人民幣升值壓力降

美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會的會後聲明，文稿長12頁，但其實可以簡單歸納為4句：「寬鬆貨幣政策暫不會改變，主要因為前景看不通，現在惟有等，但目前看來通脹上升情況應只是暫時性的。」

他指出，消費者因封城不能外出消費，惟有轉向購買耐用商品(例如家電)，這導致服務性消費下跌7%，但耐用品需求卻比疫症前高出20%。在耐用品供不應求的情況下，價格因而上升，推升了通脹率大約1%。

至於能源價格反彈，也另外貢獻了通脹率0.8%。其他商品和服務，因疫症緩和，售價也反彈回疫前水平，但最近通脹率只反映了他們價格反彈的部分，沒有包括12個月前價格下跌的部分，所以導致最近通脹率看起來比2%目標為高。

美國經濟情況對中國也有所影響，如鮑公所言，美國耐用品需求比疫前高20%，當居民開始外出，服務性消費恢復，耐用品需求也應緩緩下跌回正常水平。根據國家統計局數據，中國採購經理指數(PMI)新出口訂單數字，從今年5月開始就已經跌至50以下，低於盛衰分界線，代表中國新出口訂單有所回落。

至於中國製造業PMI指數，在過去數個月也緩緩下降，8月份指數為50.1，代表製造業擴張力度有所減弱。受最近疫情影響，非製造業商務活動指數更跌至47.5，景氣度回落明顯。

暫時看來，中國受疫情反覆影響，經濟初現弱勢，估計貨幣政策也會因此而相對偏鬆。中國人民銀行在7月15日下調了金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放了一萬億元人民幣資金。至於美國，貨幣政策情況暫時保持不變。

在去年10月曾指出，人民幣因中美利率差距和中國內地出口強勁，導致有升值壓力，但這兩個因素漸漸在方向上有所改變。中國10年利率由去年底高於美國10年利率250點子，緩緩減至今年第一季尾的150點子，在過去數月穩定在此水平，但此差距也有機會再縮小。至於內地出口，也可能因歐美經濟重開而減慢。人民幣兌每美元由2020年5月開始的升勢，暫似告一段落。

不但美元兌人民幣匯率開始穩定下來，美元兌其他主要貨幣也一樣。原因在於聯儲局買債速度也開始慢於歐洲央行和日本央行。暫時美元還正處於整固期，未從弱勢轉強。從歷史上來看，強美元通常不利於新興市場股市和經濟，但美元轉勢與否相當大程度是基於聯儲局對未來貨幣政策的看法，就如鮑威爾在Jackson Hole大會聲明中的重點一樣：「現在惟有等」。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)