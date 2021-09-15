Prenetics四出籌資　借鄭志剛殼股美上市

楊聖武(左)於其個人社交媒體展示與鄭志剛(右)的合照，及披露Prenetics進駐新世界旗下北角K11 ATELIER King's Road商業樓面。

正當美國加強規管特殊目的收購公司(SPAC)，香港生物技術公司Prenetics擬與鄭志剛旗下美國SPAC公司合併「借殼」在美國上市。倘落實，或成首家上市估值逾10億美元的港產獨角獸企業，故事似是動聽，但市場人士指，在美國SPAC市場監管風潮之際上市極難獲好評，更何況Prenetics從事的行業競爭激烈，據報圖以逾百億元高估值上市是過分樂觀，整個「借殼」上市計劃構成相當程度的投資風險，相信難獲投資者支持！

Prenetics是香港一家專注基因測試及數碼保健的科創企業，由前團購網站uBuyiBuy(2010年底獲Groupon收購)創始人楊聖武(Danny Yeung)於2014年成立。去年初新冠肺炎疫情爆發，Prenetics旗下CircleDNA於同年6月推出新冠病毒測試業務。雖然Prenetics獲港府委任參與進行檢測工作，但曾被指涉嫌違規，在未有註冊醫生諮詢或轉介下為市民進行檢測，也曾因為檢測逾期未得出結果而收到醫管局警告信。

據悉，楊氏雖然曾先後就Prenetics引資與不同財團進行業務推介及洽談，但因估值過高，且市場競爭激烈，盈利前景未明而遭到拒絕，故轉移尋求到美國以SPAC方式上市集資。外媒報道，Prenetics擬藉鄭志剛旗下今年5月中在美國納斯達克市場以SPAC形式上市的公司Artisan Acquisition合併，「借殼」在美國上市，合併計劃估值高達13億美元(約101.4億港元)，擬於年底前完成交易。

然而，Prenetics本身的技術並不新穎，且缺乏獨特性，加上美國加強規管令SPAC市場氣氛逆轉，故合併消息傳出後，Artisan股價依舊「潛水」(低於招股價10美元)。

外媒引述消息人士透露，Prenetics預計今年的收入將超過兩億美元，按年大增400%；2025年度收入更將增至6億美元。消息又指出，受到若干因素左右，包括Prenetics現有股東將在Artisan持股量等，傳聞中約13億美元的公司估值水平仍未完全定案。

有市場人士分析指出，儘管Prenetics是港府委託3家在港檢測化驗所之一，但其實相關檢測並非甚麼創新科技；而隨着新檢測技術出現及更多新競爭者加入，檢測成本勢降，競爭必令利潤率受壓。可見，Prenetics的收入預測明顯過分樂觀，估值逾100億元的「天價」，甚至較內地具領導地位的檢測公司上市估值還要高，風險與回報不相稱，料欠缺吸引力。

事實上，市場人士又指，Prenetics預計今年的收入將逾兩億美元，有過於進取之嫌。管理層對本身業務作出短期展望是有需要，但當作中長期的業務預測，在創新科技日新月異的世界，專業投資者僅會用作參考。