疫情伴隨颶風輪番登場　全球供應鏈壓力正「達到極限」

外國傳媒報道，就在全球供應鏈因新冠疫情、勞動力短缺和美國消費者需求持續回暖而承受巨大壓力之際，又一股破壞性力量驟然出現：大自然。

颱風「燦都」(Chanthu)徘徊在長江入海口附近料持續至周三，造成主要港口暫時停運。距颶風「艾達」橫掃路易斯安那剛過兩周多，在臨近的美國能源及化工行業中心德克薩斯州，熱帶風暴「尼古拉斯」於前夜登陸，迫使休斯敦碼頭限制貨物裝卸和船舶流量。

在產能幾乎滿負荷運轉的海上運輸高峰期之一，兩座主要貿易門戶即使只是暫時性限制營運，也將波及全球航運業。

Drewry Shipping Consultants Ltd.貨櫃研究高級經理Simon Heaney表示，時機很糟糕，已經承受壓力的供應鏈將雪上加霜，特別是考慮到這些港口的規模，每一次新冠事件和極端天氣狀況都會讓問題變複雜，營運也將更晚恢復正常。

周一(13日)晚間，排隊等待進入加州洛杉磯和長灘兩座港口的貨櫃船數達到前所未有的56艘。這是跨太平洋商業活動面臨瓶頸的標志。

總部位於東莞的廣東巨東供應鏈管理有限公司的總經理Colin Song表示，從中國大部分港口到洛杉磯的船運通常需要大約兩周時間，但現在需要兩個多月。「颱風肯定會讓情況變得更糟」。

在墨西哥灣，石油和天然氣生產還在從「艾達」造成的破壞中恢復。而沿密西西比河的穀物運輸也因這次颶風而中斷。德克薩斯州還是化工企業的重要十字路口--許多企業在2月冬季風暴期間曾被迫關閉，導致工業原料短缺。

【供應鏈極限】

Vortexa Ltd.高級分析師Serena Huang表示，港口營運本來就因為疫情而時不時中斷，最近颶風季讓這種狀況變得更嚴重，使全球供應鏈壓力達到極限，這些供應鏈中斷確實對大宗商品運輸構成重大挑戰。

中國舟山港口重要碼頭的運營自上周六(11日)下午開始停運。該港口是中國一些最大儲油罐和煉油廠的所在地。受近期颱風影響的中國貨櫃港口周二重新恢復至少部分運營。

外媒行業研究運輸業分析師James Teo表示，中國港口擁堵「可能導致更多船運延誤和取消，進而使運費特別是貨櫃運費再創新高。」

不過，儘管運力收緊，尚不清楚貨櫃運費可能漲多高。兩大主要營運商法國達飛海運(CMA CGM SA)和德國赫伯羅特(Hapag-Lloyd AG)近幾天表示，他們正限制因先前中斷而升至紀錄高位的現貨價格，其他主要營運商尚未公開定價計劃。