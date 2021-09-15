美股先升後回軟　道指收跌292點

美國通脹有放緩迹象，降低聯儲局加息壓力，降低聯儲局「收水」的壓力，但美國股市周二(14日)先升後回軟。道指收報34,577點，跌292點或0.84%；標指收報4,443點，跌25點或0.57%；納指收報15,037點，跌67點或0.45%。

摩根大通策略師包括Marko Kolanovic認為，雖然疫情反彈令全球經濟重啟的時間延後，但變種病毒在美國和世界各地引發的疫情可能已經觸頂，並開始緩和，投資者現在應是減持科技股，並押注經濟重啟概念股的時候。

再通脹或經濟重啟交易有望再次跑贏下，摩根大通重申，債券孳息率和周期性股份可能已經在上個月初觸底，又建議增持日本和新興市場股票，兩項都是最近表現落後的資產。

美國通脹有放緩迹象，8月消費物價指數(CPI)按月升0.3%，低於前一個月的0.5%和市場預期的0.4%，按年升5.3%，符預期；期內扣除食品和能源的核心CPI按月升0.1%，升幅為2月份以來最低，並分別低於前一個月和市場預期的0.3%，按年升4%，亦低於市場預期的4.2%。

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)在產品發布會宣布推出iPhone 13系列、新一代iPad等，惟市場普遍認為缺乏驚喜，股價全日跌0.96%，收報148.12美元。

軟件商甲骨文上季每股盈利1.03美元，勝預期，但面對雲端業務競爭加劇，股價全日跌2.89%，收報86.39美元。

保健產品公司Herbalife下調盈利展望，原因是分鎖商活動較預期低迷，股價全日急跌21.19%。

亞馬遜將平均起薪點上調至每小時18美元，並計劃在美國招聘逾12.5萬倉庫和運輸工人，股價收市跌0.21%。