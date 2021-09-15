船運商勁賺？散裝船運價創10年最大單日升幅

今年對於原物料大宗商品的船運商來說，絕對是表現強勁的一年，而且目前這樣的升勢仍是尚未完結，因為大宗商品的運價剛剛又創下十年來最大單日升幅。

據外媒報道，運送煤炭和鐵礦砂等大宗商品的好望角型散裝船運平均運價 (Capesize 5TC average)周一(14日)大漲6,700美元，創下自2010年以來最大單日升幅。

另外，波羅的海乾散貨運價指數在周二(15日)延續升勢，一度升至近53,700美元，創近11年來的最高水平。

隨着全球經濟重啟，原物料大宗商品船運公司持續受益於疫後全球政府的財政刺激所帶動，如美國白宮的基礎建設計劃即需要大量進口原物料，因此加大了散裝航運的運輸需求。

此外，亞洲最近暴風雨天氣以及中國為抑制疫情所採取的重新封鎖措施，也導致了港口效率放緩。

Jefferies航運股票研究分析師Randy Giveans表示：「經濟刺激和基建刺激提振了鐵礦砂的需求，且煤炭運輸量也正增加以備過冬，但同時運力卻仍是緊張，故預計運價將在第四季保持強勁。」