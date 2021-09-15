陳錦興：中銀航空租賃短線有力上

中航租賃主要從事飛機的經營性租賃及飛機銷售業務，控股股東為中國銀行。其商業模式為以低成本融資方式獲得資金，向上游飛機供應商購買機隊，與下游航空公司簽訂飛機租賃合約，獲得租賃租金收入。近年公司的淨利潤率與股東回報率均保持行業領先。

中航租賃今年6月底止中期業績，營業額11.07億美元(下同)，按年升7%。純利2.54億元，按年跌21.5%；每股盈利0.37元。派中期息0.1098元，與過往年度保持相同派息率。經營現金流略增至5.57億美元，流動性保持強勁。純利下跌主要是資產減值拖累，惟除稅及減值損失前利潤為4.34億元，按年增長5.3%。

儘管新冠肺炎疫情仍然具有挑戰性，但相信2020年是航空業需求周期的底部。主要國家國內旅行需求正在改善，2021年上半年航空貨運增長8%，表現強勁。中航租賃有強大股東背景支撐，享低利率優勢，加上機隊機齡僅為3.7年，平均租期長達8.1年，營運競爭優強韌。受惠行業復甦，盈利料保持穩定增長，現價市盈率不足10倍，息率4厘，估值吸引。建議64港元吸納，上望阻力位75元，止蝕可定於58元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)