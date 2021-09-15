百勝中國料今季經調整經營利潤或按年跌50%至60%

隨着近期疫情緩解，餐廳客流量逐步恢復，但公司的營運仍繼續受到較大影響。由於疫情可能會在局部區域爆發或反覆，相應的疫情防控措施會有所加強，公司業務的復甦過程仍然是非線性且不平均的。公司預計同店銷售額恢復仍需要時間。受變種病毒影響，公司營運受到不利影響。按照當前趨勢，預計2021年第3季度不計入特別項目的經調整經營利潤或較去年同期下降約50%至60%。這主要是由於收入大幅減少對銷售槓桿產生影響所致。而第三季度通常是公司收入與利潤率較高的旺季，因此影響尤為顯著。此外，由於原材料價格優勢逐漸減少、工資上漲比例達到中高個位數、公司為增加客流推出優惠促銷等因素的影響，餐廳利潤率預計將進一步承壓。

公司強調，對內地市場的長期增長潛力充滿信心，將繼續確保公司保持有利地位，抓住未來機遇。公司將加快拓展門店網絡，預期2021年將總共開設約1,300家新店，並將加強堂食、外賣、外賣和零售產品與服務，以及投資於數碼化和技術。