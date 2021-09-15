道指跌292點　金價上升

●踏入亞洲時段，美匯指數報92.66；港匯見7.7785；離岸人民幣(CNH)報6.4358；美元兌日圓處109.72；歐元企1.1801，英鎊報1.3808。金價報1,804.24美元。布油報73.93美元，紐油企70.75美元。比特幣報4.69萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●道指收報34,577點，跌292點或0.84%；標指收報4,443點，跌25點或0.57%；納指收報15,037點，跌67點或0.45%。

●美國通脹有放緩迹象，8月消費物價指數(CPI)按月升0.3%，低於前一個月的0.5%和市場預期的0.4%，按年升5.3%，符預期。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,303點，跌198點或0.79%。

●即月恒生指數夜期收報25,312點，跌133點，低水190點，成交18,870張。

●蘋果公司(Apple Inc.)舉行發布會，宣布推出新一代智能手機iPhone 13系列，採用自有的A15晶片，售價由699美元起。另推出新版iPad mini及Apple Watch Series 7。

●美國總統拜登發表講話，呼籲全國優先為應對氣候危機的計劃提供資金，並倡導他「重建得更好」的建議。

●國際金融協會(IIF)報告顯示，全球未償債務餘額在第二季度增加約4.8萬億美元，達到296萬億美元的紀錄高位。

●紐約10月期油收報每桶70.46美元，升1美仙或0.01%；布蘭特11月期油收報每桶73.6美元，升9美仙或0.12%。

●紐約12月期金收報每安士1,807.1美元，升0.7%，重上1,800美元水平。

●英國富時100指數收報7,034點，跌34點或0.49%；法國CAC指數收報6,652點，跌23點或0.36%；德國DAX指數收報15,722點，升21點或0.14%。

●外媒引述知情人士報道，歐盟官員於本月稍晚時間將於匹茲堡與美國官員會面，目標是達成合作審查潛在敵意外國投資的共識。