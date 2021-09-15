龔成：長期失業遇上財務需要　如何重投職場？

今日跟大家分享一個個案。讀者甲今年3X歲，女性，未婚，已無在社會工作超過5年。

與男友2人同居，男友月入4萬港元，讀者甲平時的生活費依靠男友，2人沒有物業，暫時只租屋住，每月所剩不足1萬元，而她們打算明年結婚，現時的現金及股票合共約30萬元，讀者甲正想找方法儲多一點錢，以作結婚甚至買樓之用。

● 已經沒有動力

來上筆者課堂的讀者甲說話甚為細聲，從傾談中可看出而表達能力亦只是一般，或許是大久沒有在社會工作，而為人亦頗為被動。她表示，平日時間以處理家務為主，而一星期中有過半日子她會在家煮飯，不過平均來說，做家務所需的時間不用半天的，所以亦有空閒時間可利用。

問及其為何不試試出去找工作，就算是兼職(Part-time)都好，才發現彼已有2年沒有主動出去找工作，現在亦沒有心打算找工作。相信這是多年沒有在工作後，在社會工作的心已沒有了，而慢慢亦造成了她失去了找工作的動力，更令她與社會有點脫節。

雖說讀者甲平日要處理家務，但對於一個二人地方來說，每天的家務是有限的，就算是她全職出來工作，而家務由她與男友分擔，相信她男友亦不會反對的。所以，筆者認為她是藉口多於現實。

● 依靠是問題核心

不過，問題的其中一個核心是她的男友，由於多年的生活支援，變相鼓勵了她繼續無業，缺乏動力出去找工作，正如一句說話「若你想一個人跛，只需要給他一支拐杖」，正正是講出了讀者甲的情況。

所以，幫到讀者甲的人，相信是她的男友，當然她們有他們的情況，筆者所知亦有限，只是給個建議。不過，以他們明年想結婚，現在又未置業的情況下，當然讀者甲出來工作多賺點錢，是最理想的。

但關鍵是讀者甲的心態，傾談中可看出其出來工作的動力很低，但又想儲多些錢。而這情況要令其一下子做全職工作有點困難，所以較佳的方法是找一些兼職做，先重拾社會工作的感覺，雖然賺錢不多，但可說是重回社會的第一步。而另一方面，亦可考慮在家工作。

● 由興趣開始

其實讀者甲可利用網上的途俓買賣貨品，利用社交媒體平台等途俓，建立自己的網上銷售途俓，可以自己的興趣及能力為考慮範疇，利用家中的空閒時間，去找資料貨源及買賣，相信是一個建立收入的途俓，亦很適合其情況。

另外，讀者甲說她對煮食方面甚有興趣，相信可想想如何在這方面加以發揮，以網上平台作發展。所以，若果她願意的話，可利用這方面的優勢，幫助生意上的宣傳及銷售。利用自己吸引人的外貌去作宣傳，無論是煮食、網上買賣，或其他生意，只要定位得宜，就能有效幫助生意發展。

不過，以上所講的有一個大前提，就是讀者甲自己有心想去做，因此，建議其可先從心態上調整，並不理大小，先踏出第一步，重拾工作的心再慢慢提升，相信對她來說是最佳的方法。畢竟必須主動開拓收入來源，始有理財需要的基礎，想應付建立家庭的財務需求，必得自己下功夫，此所謂「力不到，不為財」！

龔成

(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)