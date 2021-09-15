港股曾挫近400點　ATM領跌　濠賭股沽壓持續

港股早段曾挫370點，恒生指數跌至25,131點有支持，暫跌幅收窄至百餘點，於25,300點水平整固。國企指數跌40點；科技指數跌過百點，主板成交超過600億港元。

濠賭股沽壓持續，金沙中國及永利澳門瀉26%及24%最傷；銀河娛樂、新濠國際、澳博及美高梅中國跌約15%。

大型科網股拖低大市，騰訊跌2.6%；美團跌2.9%；阿里巴巴跌1.6%。另外，網易挫近4%；京東集集團跌3.6%；快手跌1.8%。小米集團逆市升0.4%。

其他重磅股個別發展，友邦保險跌1.6%；香港交易所升1%；中國平安靠穩；滙豐控股升0.5%。內銀股反彈，工、中、建、招四隻藍籌股升0.2%至0.9%。

【09:20】港股跌勢持續 騰訊美團挫3% 濠賭股被洗倉

港股連日下跌，恒生指數低開192點或0.75%，報25,310點；國企指數跌68點或0.75%，報9,013點；科技指數跌77點或1.19%，報6,425點。

市場繼續憂慮政策風險，大型科網股沽壓持續，騰訊跌3.1%；美團跌3.6%；京東集團跌3.4%；阿里巴巴跌1.7%；小米集團偏軟。

澳門政府為修訂博彩法正式推出公眾諮詢，憂慮收緊發牌制度，濠賭股被拋售。金沙中國及銀河娛樂挫14.8%及10.1%，是表現最差兩隻藍籌。永利澳門、澳博及新濠國際跌8.3%至11.2%；美高梅中國跌4.7%。