國統局：8月內地樓價升勢放緩　廣州按月倒跌

國家統計局公布，8月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。據測算，一線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.3%，漲幅較7月回落0.1個百分點。其中，北京按月升0.2%，按年升4.9%。上海按月升0.4%，按年升4.3%。深圳按月升1%，按年升3.9%。廣州按月跌0.1%，按年仍升9.8%。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶稱，8月各地全面落實房地產長效機制，持續加強房地產市場調控，70個大中城市商品住宅銷售價格按月及按年升幅總體延續回落態勢。

一線城市二手住宅銷售價格按月升0.2%，漲幅較7月回落0.2個百分點。其中，北京、上海及廣州按月分別上升0.4%、0.2%及0.5%，漲幅較7月分別回落0.3、0.5及0.1個百分點；深圳按月跌0.4%，連續4個月下降。

至於二線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.2%，漲幅較7月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按月轉為持平。三線城市新建商品住宅銷售價格按月亦轉為持平；二手住宅銷售價格按月下降0.1%，連續兩個月下降。

若按年計，8月一線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格分別升5.7%及9.1%，漲幅較7月分別回落0.3及0.9個百分點。二線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格亦各升4.4%及3.2%，漲幅比7月均回落0.3個百分點。三線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格分別漲2.8%及1.9%，漲幅比7月分別回落0.5及0.4個百分點。