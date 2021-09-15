澳門諮詢修訂博彩法　濠賭股全線洗倉　美資最傷

澳門政府為修訂博彩法正式推出公眾諮詢，被視為加強對博彩行業監管，市場憂慮發牌政策改變，濠賭股周三(15日)全線被洗倉。

大行瑞信表示，市場負面解讀澳門博彩法修改諮詢，並預期行業長遠勢被加強監管。摩根大通下調多隻濠賭股的評級及目標價。然而美銀證券認為，雖然諮詢修改博彩法帶來負面影響，但相信未如預期般差。

澳門業界普遍支持修法。澳門中華總商會會長馬有禮表示，政府為配合未來賭牌的重新競投，就修改博彩法展開公開諮詢，完善博彩規範，加強監管到位。澳大博彩研究所所長馮家超表示，賭牌批給宜不超過6個，以穩定及平衡發展。

澳門經濟財政司司長李偉農周二(14日)在諮詢介紹會上被多次問到未來賭牌總數，以及「三主三副」賭牌問題。他回應指，政府沒有前設，願意聆聽公眾意見，但就表示，過往博彩業的規模為民生福利、政府財政收益、經濟效益等帶來好處，未來賭牌的數目亦以維持一定的行業規模，以保障稅收和財政收入及民生福利為主。另本次的諮詢，提議引入政府代表，以增加政府在幸運博彩承批公司的直接監察權。