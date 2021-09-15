中國8月社會消費品零售總額按年增2.5%　遠遜預期

國家統計局公布，中國8月份社會消費品零售總額34,395億元人民幣(下同)，按年增長2.5%，預估升7%，大幅差於市場預期；前值增長8.5%。今年首8個月的社會消費品零售總額281,224億元，按年增長18.1%，比2019年1至8月份增長8%。

至於8月規模以上工業增加值按年實際增長5.3%，預估升5.8%，前值增長6.4%，比2019年同期增長11.2%，2年平均增長5.4%。從按月看，8月規模以上工業增加值比7月增長0.31%。首8月規模以上工業增加值按年增13.1%，2年平均增長6.6%。

今年1至8月份的全國固定資產投資(不含農戶)為346,913億元，按年增8.9%；比2019年1至8月增長8.2%，2年平均增長4%。其中，民間固定資產投資198,559億元，按年升11.5%。按月看，8月份固定資產投資(不含農戶)增長0.16%。

另外，首8月全國房地產開發投資98,060億元，按年增10.9%；比2019年1至8月增長15.9%，2年平均增長7.7%。其中，住宅投資73,971億元，增長13%。

此外，8月城鎮失業率為5.1%，按月持平。1至8月全國城鎮新增就業938萬人，完成全年目標的85.3%。

國家統計局指出，8月國民經濟繼續保持恢復態勢，轉型升級持續推進，創新活力不斷釋放，就業物價總體穩定，質量效益穩步提高，主要宏觀指標處於合理區間。